『ブレイド＆バスタード』第7巻発売記念 落語家・三遊亭楽天とのコラボ落語公開
『ブレイド＆バスタード』コミックス第7巻発売を記念し、落語家・三遊亭楽天を起用したオリジナル落語『ブレバス根問』が10月20日に「ドリコムメディア」YouTube公式チャンネルにて公開された。
名作RPG「Wizardry」の世界観で繰り広げられるダークファンタジー、シリーズ累計60万部を突破した人気作『ブレイド＆バスタード』。コミックス第7巻の発売を記念し落語家・三遊亭楽天による新作落語「ブレバス根問（ねどい）」が動画として公開。自身も「Wizardry」シリーズの大ファンであり『ブレイド＆バスタード』の読者でもある楽天の手によって「ブレバス愛」が溢れる落語が誕生した。
楽天はTRPG（テーブルトークRPG）を題材とした「TRPG落語」の生みの親でもあり、自身もGM（ゲームマスター）として熱心にプレイする愛好家。TRPGと「Wizardry」を愛する楽天氏の深い作品理解と落語家・GMとしての独自の着眼点があったからこそ、今回の企画が実現したという背景がある。
また『ブレイド&バスタード』最新コミックス第7巻の発売を記念して11月3日（月）までの期間限定でDREコミックス公式サイトにて1巻分を無料公開中。各電子ストアではコミックス1巻無料のほか、最大50%OFFとなるノベルスも含めた既刊の割引フェアも行われる。
（文＝リアルサウンド ブック編集部）