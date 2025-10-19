10月8日の「上田と女が吠える夜」（日テレ系）にタレントの井上和香（45）が出演。トークテーマである「人付き合い」について、「苦手」と明かした。

「友達に誘われ参加した飲み会が、大人数だったので会費だけ払ってすぐに帰ったと話し、渋谷の街中で若槻千夏と遭遇した際には『目をつむって通り過ぎました』と、本人を前に告白して笑わせた」（放送記者）



二児の母になった井上 ©文藝春秋

和製モンローと呼ばれた20代

井上は高校卒業後の2002年、22歳の時に雑誌「BOMB」でグラビアデビュー。その後ゴールデン・アロー賞グラフ賞を受賞するなどグラビア界を席巻。写真集は今も中古市場での人気は高い。

「B90・W60・H90で、和製モンローと呼ばれた。Fカップの巨乳はワカパイと名付けられ男性人気が爆発した」（グラビア誌記者）

04年、舞台で女優デビューしたのを機にTVドラマにも進出。06年、テレビ朝日のドラマ「黒い太陽」では、ヒロインのキャバ嬢を演じハマリ役に。

「本人は明言していませんが、井上はかつて六本木のキャバクラの人気キャバ嬢でした。料理店を経営していた父親が白血病治療で入院したため、家計の支えにと、一時バイトしていたそうです」（芸能デスク）

井上はその後もドラマを中心に活躍。NHKの朝ドラ「つばさ」では料理屋の女将を熱演。さらにバラエティーでは、天然発言が重宝され、「笑っていいとも！」や「ぐるぐるナインティナイン」でレギュラーを務めた。

たるんだお腹が…出産後に10キロ激痩せ

私生活では「ウッチャンナンチャン」の内村光良や、K-1格闘家との交際も伝えられたが、09年、「TEAM NACS」の戸次重幸を大泉洋に紹介され、交際していたことが「女性自身」の報道で発覚。

「2人そろってブログで『真剣交際』を認め結婚前提と思われたが、『すれ違い』が理由でわずか3カ月で破局した」（女性誌記者）

悲恋から3年の12年、1歳年上の映画監督・飯塚健と32歳で結婚し、15年に長女を出産。

育児で仕事を控えていたなか、「水着は私の原点」と長女が4歳になった頃、パーソナルジム「ライザップ」のCMに出演した。

「出産で弛んだダイエット前のお腹をハーフパンツで晒した姿は衝撃的でしたが、3カ月後に体重を10キロ減量。ウエストも15センチ細くした美ボディを水着で披露した。痩せたことで体力がつき、家事もてきぱきとこなせるようになったといいます」（同前）

昨年7月には44歳で長男を授かり、二児の母に。モンロー無用の人生に、きっとワカパイも胸いっぱいのことだろう。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月23日号）