¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª»³¸ý¤¤é¤éÇîµÇ°¸ø±à¤Ç¡Ö¤¤é¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Õ¥§¥¹¡×
¥¥ã¥ó¥×¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»³¸ý»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¸ý¤¤é¤éÇîµÇ°¸ø±à¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤é¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Õ¥§¥¹¡×¡£¼«Á³Ë¤«¤Ê»³¸ý¸©¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò³Ú¤·¤ß¿Æ¤·¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»³¸ý¸©´Ñ¸÷Ï¢ÌÁ¤¬¤ª¤È¤È¤·¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥Ï¥ó¥°¥°¥é¥¤¥ÀーÂÎ¸³¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½100¥áー¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤ò¶õ¹â¤¯¤È¤Ó¤Ì¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤âµÕ¥Ð¥ó¥¸ー¤ä¡¢²Ð¤ª¤³¤·¡¦¥Ô¥¶¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥×ÂÎ¸³¤Ê¤É²ñ¾ì¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ë
¡ÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê¼¡¤Ï¡Ë¼ê¤ò¤ä¤±¤É¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¡Ê¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡Ë¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É°Õ³°¤Èµ¤·Ú¤Ë¤Ç¤¤½¤¦²ÈÂ²¤Îå«¤â¿¼¤Þ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï19Æü¤â³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£