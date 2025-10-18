10/18発売コミックス4タイトルでキャンペーン実施！ 大河ファンタジーラブ完結『シュルスの魔女』、凄絶ヒグマ暴虐物語『ヒグマグマ』、SM潜入サスペンス『ボンデージ』！ ドラッグ×陰謀論『キノコ・ブラザーズ 』！

『シュルスの魔女』は9巻分を公開！

日本文芸社の無料マンガサイト「ゴラクうぇぶ！」は、2025年10月18日（金）に発売されるコミックス新刊4タイトルの発売を記念し、期間限定の無料公開話増量キャンペーンを実施する。人気作品の最新刊から完結巻まで、この特別な機会にぜひ楽しんでほしい。

■対象タイトルとキャンペーン詳細

【1】『ヒグマグマ』リアル恐怖！ 北海道に超巨大ヒグマ出現！ 命の意味を問う獣害サスペンス

令和史上最悪の獣害事件発生！！

期間： 10月18日（金）～11月17日（月） 無料公開話： 1～7話を公開。（※1～3話は常時無料） 第4巻が10月18日発売

【2】 『ボンデージ』凛々しいぜ！女王様になった美麗女子大生が、失踪した姉を追う！

10月18日限定で！1巻分が無料になる！！！

11月17日まで、5話分が無料に！

期間は2段階に分かれる。 【第1弾】 10月18日（金）（1日限定） 無料公開話： 1巻分・1～9話を公開。（※1～3話は常時無料） 【第2弾】 10月19日（土）～11月17日（月） 無料公開話： 1～5話を公開。（※1～3話は常時無料） 第2巻が10月18日発売

【3】 『シュルスの魔女』名作です！ 魔女の血と記憶をめぐる大河ファンタジーラブ、感涙の完結！

感涙とはこのこと！ 一気読みの興奮をぜひ！

完結記念！最終第12巻が10月18日発売 期間： 10月18日（金）～11月18日（火） 無料公開話： 9巻分・1～31話を公開。（※毎日更新（1話/72時間）での大公開となる）

【4】 『キノコ・ブラザーズ』ドラッグ×陰謀論 金も麻薬も新世界も、創り出せる…！

娘の病を治すため、父は莫大に金がかかる「新薬」に望みを…！

期間： 10月18日（金）～10月31日（木） 無料公開話： 1～10話を公開。（※1～3話は常時無料） 電子書籍第3巻が10月18日発売

ゴラクうぇぶ！：[https://gorakuweb.com/]

（※注）

無料公開話の詳細なスケジュールや更新時間については、ゴラクうぇぶ！サイト内のお知らせを確認のこと。 各無料公開話の閲覧期間は、それぞれ異なる。