°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¼çÄ¥¤ÎàµÄ°÷Äê¿ôºï¸ºá¼Â»Ü¤Ê¤é¡Ä¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÏÁ´ÌÌÀïÁè¡×¸µ£Ô£Â£Óµ¼Ô¤¬»ØÅ¦¡¡
¡¡¸µ£Ô£Â£Óµ¼Ô¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉðÅÄ°ì¸²»á¤¬£±£·Æü¡¢£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤¿¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¡×¤Î¸½¼ÂÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¶¨µÄ¤Î£²²óÌÜ¤Î²ñ¹ç¤ò¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢µÈÂ¼»á¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ï¡ÖÀäÂÐ¾ò·ï¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£Ç¯Æâ¤Îºï¸º¤òÌÀµ¤¹¤ë·Á¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ï¢Î©¤ÏÁÈ¤Þ¤Ê¤¤Êý¿Ë¤âÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³½Ð¤ÆÍè¤¿àÀäÂÐ¾ò·ïá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉðÅÄ»á¤Ï¡ÖÍ¿ÅÞ¤À¤±¤ÇµÄ°÷¤Î¿ÈÊ¬¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤â¤¦¾¯¤·ÃúÇ«¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¹ñ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉ¬¤º½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¿ô¡£¤½¤â¤½¤â²áÈ¾¿ô¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Ç¶¯¹ÔºÎ·è¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸À¤Ã¤¿¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¡Ø¸½¼Â¤Ë¤É¤¦¤ä¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âµÈÂ¼»á¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤À¤¬¡¢ÉðÅÄ»á¤Ï¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤ÏÂçºå¤ÇÃÎ»ö¤Ç¤·¤ç¡£ÃÎ»ö¤ÈµÄ²ñ¤ÏÁªµó¤ÇÄ¾ÀÜÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ë¡£¹ñ²ñ¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹ñ²ñ¤ÎÃæ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ©ÅÙ¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤«ÃÎ»ö¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éµÈÂ¼¤µ¤ó¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿äÂ¬¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤ÏÈæÎãÂåÉ½¤ÎÄê¿ô¸º¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉðÅÄ»á¤Ï¡ÖÈæÎãÂåÉ½¤ÇµÄÀÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸øÌÀÅÞ¤È¤«¶¦»ºÅÞ¤ÏÌÔÎõ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë¸øÌÀ¤È¤ÏÏ¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÌ¤Îý¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡£¼«Ì±¤ÎÃæ¤Ç¡ØÁªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡Ù¡¢¸øÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ØÁªµó¤Ç¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÃçÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¤Í¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢ÈæÎãÂåÉ½¸º¤é¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÏÁ´ÌÌÀïÁè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸½¼ÂÌ£¤Ëµ¿ÌäÉä¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÏÍè½µ¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌóÂ«¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤½¤ÎÌóÂ«¤Ï¤ä¤äÆ¨¤²Æ»¤Î¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸¾Ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤¬½Ð¤Æ¤ë¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢ÌîÅÞ¤¬ÌÔÎõ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊäÀµÍ½»»¤È¤«²¿¤Ë¤âÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¦¤Þ¤¤Ê¸°Æ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
