10月16日、アイドルグループ『DOMOTO』（旧『KinKi Kids』）の堂本光一が結婚間近だと一部で報じられた。

【写真】堂本光一との結婚が間近!?『花より男子』の名女優

「お相手は女優の佐藤めぐみさん。ふたりの出会いは2009年・2010年に上演された堂本さん主演の舞台『Endless SHOCK』だとされており、佐藤さんは本舞台でヒロイン役を演じていました。2023年に熱愛が報じられましたが、その後もお付き合いが続き、“結婚”が目前となっているのでしょう」（スポーツ紙記者、以下同）

お相手は大人気ドラマの名女優

結婚への準備が進んでいることを裏付けるように、ここ最近、佐藤には“変化”が続いているという。

「9月30日付けで所属事務所を退所し、その約1週間後にはインスタグラムを削除しているのです。堂本さんとの結婚が近づいていることを感じさせる行動ですし、結婚を機に“芸能界引退”も視野に入れているのかもしれません」

長く第一線で“アイドル”として活躍してきた堂本との付き合いは一筋縄ではいかなかっただろうが、今回の報道にネット上では、

《結婚しても私生活をあまり見せなければ大丈夫だと思う》

《光一くんには幸せになってほしいと思っています》

《長年ファンの前に立ち続けてきた堂本光一さんが、自分の幸せをようやく掴もうとしているなら、それは本当に喜ばしいこと》

など、祝福のコメントが多く散見された。その一方で、

《だれ?と思ったら桜子か!》

《三条桜子!?おめでとうございます》

《誰だろう〜て思ってたらまさかの!!!!!桜子ちゃんだったびっくり》

《どっかで見た女優さんやとおもってたらこれかあー!!スッキリ!》

と、佐藤に関するコメントも。

「佐藤さんは井上真央さんや嵐の松本潤さんらが出演したTBS系の大人気ドラマ『花より男子』で“三条桜子”という役を演じました。この役名で佐藤さんの顔を思い出す人が多かったようですね。『花男』ファンは同ドラマの名女優の結婚を祝福しているようです」（前出・スポーツ紙記者）

トップアイドルと名女優の結婚。喜ぶファンが多そうだ。