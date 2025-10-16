この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

中古マンションの購入検討者が内見に来た際、あなたのマンションの共用部を見て「ナシだな」と判断したら、その瞬間に資産価値は下がります。

住んでいると慣れてしまう小さな汚れや不具合も、初めて訪れる人にとっては「管理の悪さ」として映り、購入をためらう大きな原因になるのです。

今回は、株式会社さくら事務所マンション管理の佐藤健斗さんと、AI（Gemini）がピックアップした「共用部で嫌がられる不具合」ワースト30から、特に資産性に影響を与える項目を抜粋して管理組合ができる対処法を解説します。

■【ワースト10】見た目でわかる「不潔・不快」な項目

これらの項目は、「管理が行き届いていない」という印象に直結し、買い主の印象を決定づけます。

● ゴミ置場の匂いや汚れ：管理体制への不信感につながります。

● 共用廊下・階段のシミ、カビ、汚れ：日常清掃の質の低さや、建物の老朽化を感じさせます。

● エレベーター内の汚れ・異臭：衛生面への不安を感じさせます。

● 放置自転車・駐輪マナーの悪さ：住民のマナーレベルが低いと判断されます。

● 植栽の手入れ不足、枯れ・土のうの放置：管理組合の活動意識の低さを示すと見なされます。

【管理組合ができる対処法】

小さな汚れやマナー違反は、気づいた時に対処するのが基本です。特に駐輪マナーやゴミ出しは、管理規約や使用細則でルールを明確に定め、管理会社と連携して注意を促すことが大切です。住人同士の直接的なトラブルを避けるためにも、注意喚起は管理会社を経由しましょう。

■【ワースト11～25】「安全・機能」を損なう深刻な項目

これらは、住人の安全やマンションの耐久性に直結する、より深刻な問題です。放置すると、修繕費が膨らむだけでなく、大事故につながるリスクもあります。

● 給排水管からの老水・水漏れ：莫大な修繕費用発生や、生活への重大な支障につながります。

● 外壁タイルの剥がれやひび割れ：落下リスク（人命に関わる）があり、大規模修繕の必要性を示します。

● エレベーターの頻繁な故障・停止：日常生活への支障や、メーカーメンテナンスの適切性への疑問につながります。

● インターホン・オートロックの故障：セキュリティの低下につながります。

● 避難経路の物置化：消防法上の問題や、災害時の人命リスクにつながります。

【管理組合ができる対処法】

老朽化が原因で起こる老水やタイルの剥がれなどは、長期修繕計画に基づいた適切な資金積み立てと、計画的な修繕が不可欠です。

特に給排水管の更新は費用が大きい上に、計画に入れていないマンションも多いため、定期的な点検と早期の資金計画見直しが求められます。エレベーターや自動ドアは、日頃からのメーカーメンテナンスを怠らないようにしましょう。

■【ワースト26～30】「管理運営」に対する不満

これらの項目は、管理会社の対応や、管理組合の運営自体に対する不満であり、住人の満足度と密接に関わります。

● 掲示板の情報未更新（黄ばんだ紙など）：運営意識の低さ、情報伝達の遅延を示します。

● 騒音問題・無断駐車の放置：居住快適性の低下や、トラブル発生リスクにつながります。

● 管理会社や管理員からの情報伝達不足・対応の遅さ：住民の不満が蓄積し、管理会社変更リスクにつながります。

【管理組合ができる対処法】

これらの問題は、管理会社とのコミュニケーションを強化し、必要に応じて業務仕様を見直すことで改善できます。

情報伝達や対応の遅さが続く場合は、管理会社を変更する前に、業務内容に対する無駄がないかを精査することも重要です。

【まとめ】

マンション共用部の不具合は、単なる「生活の不便」ではなく、「管理の質」を示す指標として、将来の買い主や金融機関の評価に直結します。

特に老朽化による重大な不具合は、大規模な支出を伴うため、トラブルになる前の定期的な点検と迅速な対応が不可欠です。

株式会社さくら事務所では、マンション管理に関するお悩みを解決するためのサポートを提供しています。資産価値の低下を未然に防ぐためにも、ぜひ一度、管理の専門家へご相談ください。