＜義母の厚意＞ハンドメイド作品を押し付けられるのはストレス。もうやめてほしいけど…？
「小さな親切、大きなお世話」とはよく言ったもの。他人からの純粋な厚意に困らされてしまった……なんて経験は、誰しもがあるものかもしれませんね。ただの知り合い程度の仲ならば笑い話ですむことでも、相手が義両親のように付き合いが深くなる人だと……大きなストレスになってしまうものでしょう。今回の投稿者さんも、義母からの行動に頭を悩ませているようです。
『義母の"厚意"に困っています』
ウチの義母も押し付けてくるよ
『ウチも旦那側の親戚から、まったく趣味じゃないバッグなどをもらいます。有無を言わさずです。パッチワークの巾着やバッグ。「誰が使うの？」ってレベルのものです。しばらく置いて捨ててます』
『ウチの義母も裁縫好きで、もう着なくなった着物や帯を解いてバッグを作ったり、レース編みでいろいろ作ってる。ペットボトルカバーとかをもらったけど、当然保冷機能なんてないし結露でしっとり。同居だから捨てるのにも気をつかう』
『ウチも同じ！ いろんなおかんアート作品、しかも到底売れるレベルではなく……。最初の数年はとっておいたけど、無性にイライラしたときにまとめて捨てて以来、今はニコニコ受け取って帰宅後即捨てです』
義母からハンドメイド作品を押し付けられているママたちは、決して少なくないのかもしれません。自分の好みではないものや、もらっても使わないものなどを押し付けられたら困ってしまいますよね。しかも相手が義母だから断りづらいというのもママたちの本音でしょう。自分と義母、それぞれの気持ちを大切にする折衷案として「もらったらこっそり捨てる」という方法をとっている方もいるようです。捨てることに罪悪感を覚える方もいるかもしれませんが、ストレスをためないためには必要な行動ではないでしょうか。
ハンドメイド作品が売れるサイトをお勧めしたら？
『ハンドメイド品を売れるサイトをお勧めする。「お義母さんみたいな作家さんが出品してるんですよ。お客さんがついて作品が評価されるって嬉しくないですか？」とかうまいこと言って、そこに熱意をもっていかせる』
『私も60歳の義母だけど、その私でさえ手作りバッグはいらないな。バッグっていちばん世代や好みがあって難しいものなのにね。だからお嫁さんに押しつけるなんてさらにナシ。他の方も言っているようにフリマアプリとかで売ればいいのに』
『フリマアプリで売ればいいじゃん。ハンドメイド人気よ。売上を少し義母にあげたらそのうち「自分で販売したい」ってなるかも』
投稿者さんが押し付けられて困っているバッグたちも、ハンドメイド作品として売り出せば人気が出ることもあるかもしれません。義母にサイトやアプリを教えてあげれば喜んで出品するようになる可能性もあるでしょう。いわゆるフリマアプリでももちろんOKですが、ハンドメイド作品に特化したサイトを使えば、よりやる気が出るのではないでしょうか。義母は自分の作品を出品できますし、投稿者さんも押し付けられることはなくなりそうですし、一石二鳥ですね。
「いらないです」とハッキリと断ることも大切
『私はハッキリ｢もういらない｣と言った。なあなあにするとずっと続くから。関係性は多少は崩れたよ。でもその心理的距離を少しでも遠ざけたほうがいいときもある』
『波風立ててもいいなら断る。ここに助けを求めるくらいだから、旦那さんはアテにならないんじゃない？ これを機に、義母とは少しずつ距離を置くほうがいいと思うけど』
『投稿者さんもハッキリ「いりません！」って言うべきだよ。ストレスじゃん』
投稿者さんが義母に「いらない」と言わないのは、義母との関係を大切にしたいからこそでしょう。しかし義母の気持ちを大切にするあまり、投稿者さんばかりが我慢しなければいけないような状況は避けたいもの。他の方法を使ってもまだハンドメイドのバッグを押し付けてくるのであれば、「いりません」とキッパリ断るのがいいかもしれませんね。
義母からいらないハンドメイド作品を押し付けられて、困り果てている投稿者さん。しかし投稿者さんがハッキリと断らないと、義母は「迷惑だ」とわからないのかもしれません。今後よりよい関係を築くためにも、自分の意思を伝えることが大切なときもあるのではないでしょうか。