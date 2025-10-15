新疆の水産養殖拠点で養殖されている新品種のハタ。（２０２４年９月上旬撮影、杭州＝新華社配信）

【新華社杭州10月15日】中国新疆ウイグル自治区阿拉爾（アラル）市では現在、青々とした水をたたえる養殖池が周囲の広大な砂漠と鮮やかなコントラストをなしている。池の中では、人工交配によって生み出された新品種のハタ数万匹が泳いでいる。本来は海に生息するはずのこれらの魚だが、今では海から最も遠い場所で元気に育っている。

塩類・アルカリ土壌は通常、「不毛の地」と見なされ、農業とは縁遠いイメージがある。しかし、この特殊な土壌の性質こそが、海水生物養殖に機会を与え、新疆の塩類アルカリ性水を使った魚介類養殖を可能にした。

新疆の養殖拠点で新品種のハタの稚魚をチェックする浙江大学動物科学学院の舒妙安（じょ・みょうあん）教授。（５月９日撮影、杭州＝新華社配信）

浙江省は2023年9月、科学技術支援のため技術者を新疆に派遣した。浙江大学動物科学学院の舒妙安（じょ・みょうあん）教授率いるチームはこの支援に参加した。

舒氏のチームは、採取した塩類アルカリ性水のサンプルを検査・分析し、塩水中の主要イオン濃度と割合が海水魚ハタの生存と成長に与える影響を体系的に研究した。そこから最終的に、養殖に適したイオン濃度の範囲を特定し、「塩類アルカリ性水の『擬似海水』調整技術」の開発に成功した。

新疆の水産養殖拠点で指導を行う浙江大学動物科学学院の舒妙安（じょ・みょうあん）教授（右）。（２０２４年９月上旬撮影、杭州＝新華社配信）

24年5月、海南省から新品種のハタの稚魚第1陣2千匹以上が空輸され、アラル市金楊鎮の隴達水産養殖専業合作社（協同組合）に到着した。舒氏の現場指導の下、稚魚は徐々に「擬似海水」養殖池の環境に適応していった。

現在では、ハタだけでなく、バナメイエビやノコギリガザミなど多くの海洋生物が新疆に「定住」している。チームメンバーの董偉仁（とう・いじん）博士は、新疆で地元企業を指導して水稲栽培とザリガニ養殖を同時に行う「水稲・ザリガニ共生型養殖技術」の実証試験も行った。その結果、試算では水田1ムー（約667平方メートル）当たり最大で約3千元（1元＝約21円）の収益が見込まれ、水田全体の経済効果を2〜3倍高めることができ、優れた経済性と普及価値があることが示された。（記者/朱涵）

新疆の水産養殖拠点で養殖されている淡水ザリガニ、レッドクロウ。（２０２４年１０月撮影、杭州＝新華社配信）

１尾３５グラム規格の、新品種のハタの稚魚。（５月９日撮影、杭州＝新華社配信）