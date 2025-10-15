¡Ö¥«¥é¥ª¥±°õÀÇ¾¡¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×µ´Î¶±¡æÆ¡¡¸½ºß¤Î²È¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇÄã¤Î¿Í´Ö¡×¤ÎÀ¼
¡¡4¿ÍÁÈ¥¨¥¢¥Ð¥ó¥É¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Îµ´Î¶±¡æÆ¡Ê41¡Ë¤¬15Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡Ö9¾ö¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë½»¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ç½Ð±é¡£»ñ»º±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÃ®Èþ¼ò¸¦Æó¤Ï¥Þ¥ë¤Î»¥¤òµó¤²¤¿¡£°ìÊý¡¢µ´Î¶±¡¤Ï¥Ð¥Ä¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥«¥é¥ª¥±°õÀÇ¤¬¾¡¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥É¥ä´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢´îÌðÉðË¤¬µ´Î¶±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1ÈÖ¥±¥Á¡£Á´¤¯¤ª¶â»È¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¤´¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈË½Ïª¤·¡¢¡ÖºÇÄã¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥¸¥Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ëµ´Î¶±¡¤ÏÈÝÄê¤»¤º¡¢¡Ö9¾ö¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë½»¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ëÃù¤Þ¤ë¡£¡ÊÀ¸³è¿å½à¤Ï¡Ë¾å¤²¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÍß¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£