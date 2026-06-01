「ゴールデンボンバー」の鬼龍院翔（41）が1日、自身のXを更新。台風6号の影響が懸念されていた6月2、3日の沖縄ライブについて、台風の影響でマネジャーやスタッフが乗車した飛行機が引き返したことを報告。あす2日に開催を予定しているライブを「一人で」行うと異例の報告をした。鬼龍院は2日に沖縄で「鬼龍院翔42歳おたおめツアー」、3日には「ラジオみないなイベントvol.52沖縄編」の開催を予定している。ゴールデン