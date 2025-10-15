¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¤¬¾¡¤Ã¤¿¡ª ¥¨¡¼¥¹¤¬FK¤Ç°µ´¬£²A¡¢¼ó°ÌUAE¤ò£²¡Ý£±·âÇË¤Ç¡ÈµÕÅ¾¡ÉWÇÕ½Ð¾ì¤¬·èÄê¡Ú¥¢¥¸¥¢Í½ÁªPO¡Û
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕAÁÈ¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç¡¢¸½ÃÏ10·î14Æü¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¤ÈUAE¤¬¥¸¥ã¥·¥à¡¦¥Ó¥ó¡¦¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¥É¡¼¥Ï¡Ë¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¾¡ÅÀ£³¤Ç¼ó°Ì¤ÎUAE¤È¡¢¾¡ÅÀ£±¤Ç£²°Ì¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¡£Á°¼Ô¤Ï°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤ÇWÇÕ¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¸å¼Ô¤Ï¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê»ÑÀª¤Ç¡¢Áê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¥¢¥¯¥é¥à¡¦¥¢¥Õ¥£¥Õ¤òÃæ¿´¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¡¢UAE¤ÏÁÈ¿¥Åª¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤º¡¢»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢49Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤¬Æ°¤¯¡£ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¡£¥¢¥Õ¥£¥Õ¤ÎÀµ³Î¤ÊFK¤Ë¥Ö¥¢¥ì¥à¡¦¥³¥¦¥¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë74Ê¬¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡£ºÆ¤Ó¥¢¥Õ¥£¥Õ¤ÎFK¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ú¥É¥í¡¦¥ß¥²¥ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¥¿¥ì¥¯¡¦¥µ¥ë¥Þ¥ó¤¬´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÇÂà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤Ë¡£90¡Ü£¸Ê¬¤Ë¤ÏUAE¤Î¥¹¥ë¥¿¥ó¡¦¥¢¥Ç¥£¥ë¤ÎÈ¿·âÃÆ¤òµö¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢£²¡Ý£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ä¡£¾¡ÅÀ¤ò£´¤Ë¿¤Ð¤·AÁÈ¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤Æ¡¢µÕÅ¾¤ÇWÇÕËÜÂç²ñ¤Ø¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î³ÆÁÈ£³¡¢£´°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·×£¶¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡££²¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁíÅö¤¿¤êÀï¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³ÆÁÈ£±°Ì¤¬ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡¡AÁÈ¤Ç¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¡¢UAE¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ó¤¬Áê¤Þ¤ß¤¨¡¢·×£³»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ£±°Ì¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¡¢£²°Ì¤¬UAE¡¢£³°Ì¤¬¥ª¥Þ¡¼¥ó¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ó¤ÎÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ê¡¢£²°Ì¤ÎUAE¤¬¥¢¥¸¥¢¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
