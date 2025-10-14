シュートの雨嵐を防ぎ続ける覚悟。ブラジル戦で「とにかくゼロにこだわり続ける」鈴木彩艶が最後の砦となり、新たな歴史を切り開きたい【日本代表】
2026年北中米ワールドカップで躍進を目ざす日本代表。彼らにとって10月14日に東京スタジアム（味スタ）で対戦する“王国”ブラジルは、いつか必ず乗り越えないといけない壁である。
「（10日の韓国戦を見て）シンプルにブラジルは強いなと。世界トップトップの力があるし、それだけのクオリティを持った集団だと思います。我々もリスペクトしながら、同じ目線で挑んでいきたい」と森保一監督は前日会見で話していた。
一方、その前に会見したブラジルのカルロ・アンチェロッティ監督とブルーノ・ギマラインスは余裕綽々（よゆうしゃくしゃく）。ブラジルメディアの大半が森保監督の会見に参加しないなど、“格下扱い”は紛れもない事実だ。そんな相手に衝撃を与えるような試合展開に持ち込むためにも、日本としては早い時間帯の失点は厳禁である。
「しっかりとゴールにカギをかけて、ゼロの時間をできるだけ長くする。そこが大事かなと思います」と、１年ぶりの代表戦スタメンが予想される守備陣のリーダー格・谷口彰悟（シント＝トロイデン）も強調。チーム全体として、行くところと引くところのメリハリをしっかりつけながら、強固な守備組織を構築することが、対ブラジル初勝利への近道だ。
そこでキーマンになるのが、最後尾に位置する鈴木彩艶（パルマ）。23歳ながらセリエAで活躍する絶対的GKにとって、今回のブラジルはこれまで対峙した相手の中で最大の難敵ではないだろうか。
「韓国戦を見て、先制点（B・ギマラインスのスルーパスからエステバンが得点）は本当にスピード感といい、タイミングといい、テクニックといい、すべてが揃っていると思いました。
（後半には）ビルドアップのところからブラジルが奪ってショートカウンターみたいな得点の形もあったと思いますけど、自分たちのゴールに近いところでボールを失って失点するのは本当にもったいない。そこは避けながらも、つなぐところとロングボールで打開するところをうまく使い分けること。それがカギになると思います」と若き守護神は冷静に言う。
ブラジルにどれだけ攻め込まれようとも、鈴木彩が最後の砦となってシュートを阻止してくれれば、日本は無失点で乗り切れて、白星の確率も上がるはず。実際、本人も所属するパルマでは「普段からシュートがガンガン飛んでくる」という。「そこの準備はできている。自分としてはプレーする機会が増えるので、より自分の強みを活かせればいいと思います」とも前向きに発言。シュートの雨嵐を防ぎ続ける覚悟だ。
そうすることで、彼は新たな歴史を切り開けるかもしれない。日本はブラジルと過去13試合を戦って、０勝２分け11敗。その13試合に出たGKの中で、ドローを経験したのは、鈴木彩の東京五輪時代の恩師・川口能活と都築龍太の２人だけだ。
このうち、都築が出場した2001年コンフェデレーションズカップ（０−０）の時はすでに両者ともに決勝トーナメント進出が決まっていて、消化試合の色合いが強かった。川口が出ていた05年コンフェデレーションズカップの一戦（２−２）が、ブラジルを相手に日本が最も勝利に近づいたゲームだったかもしれない。
その川口が合計３回、また川島永嗣が合計４回、ブラジル戦のピッチに立っているが、結局のところ、高い壁に跳ね返され続ける格好となった。仮に鈴木彩が今回のゲームでブラジル撃破の原動力になれれば、偉大な先輩たちが辿り着けなかった領域に到達できる。そうなるのが理想的なシナリオだ。
「僕が知っているブラジル戦は、３年前（2022年６月＝０−１）の試合ですね。やっぱり失点の数字を見た時にゴールキーパーとしては悔しさを感じましたし、そこは自分としても限りなく少なくしたい。（10日の）パラグアイ戦（２−２）でも２失点していますし、とにかくゼロにこだわり続けるところは今まで通り、やっていきたいと思います」と本人は普段通り、動じることなく強敵と向き合うつもりだ。
最終ラインに陣取るであろう谷口、渡辺剛（フェイエノールト）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）らとの意思疎通も密にして、小さな隙も作らない守備組織を構築していくことも肝要だ。
シュートストップだけでなく、守備全体のオーガナイズを確実にしていくこと。それが鈴木彩に託された最重要課題。ブラジル戦のタイムアップの瞬間には、彼が歓喜の雄叫びを挙げる姿をぜひとも見てみたいものである。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
