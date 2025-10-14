来年のＦ１日本グランプリ（ＧＰ、同３月２７〜２９日＝鈴鹿サーキット）の入場チケットが１３日から販売開始され、空前の争奪戦となっている。

近年のＦ１人気を背景に日本ＧＰはプラチナチケット化してきているが、来年はさらに加速しそうな勢いだ。この日から全席種の販売が開始されると、多くのファンが販売サイトに殺到してつながらない状況に陥るなど犇諺曲瓩繰り広げられた。

すると販売開始からわずかの時間で、ほぼ全ての席種があっという間に完売。「１１０万円〜」の超高額席種も即完売し、残っている席は最安値で自由席にあたる「西エリア券」（１万８０００円）などごくわずかだ。

日本ＧＰの激しいチケット争奪戦に、ファンからＳＮＳ上で悲鳴が続出。「なんか去年よりＦ１のチケットの売れ行きやばすぎじゃない？ 争奪戦に敗れてうちらは西エリアだぜ」「来年の日本ＧＰはチケット販売初日でもう既に指定席がほぼ全て完売するとは…近年のＦ１人気恐るべし」「チケット争奪戦エグかったんだな…」とため息が漏れている。

また、すさまじい売れ行きから来年の日本ＧＰでは来場者が３０万人の大台に届くと予想する声も。「今年のＦ１日本ＧＰ観客動員数が２６万６千人 今日の売れ具合を見ると、来年３０万人くらいいきそうな勢いありそう」と指摘する意見も上がっている。

早くも日本ＧＰフィーバーが過熱しているが、日本人唯一のＦ１ドライバーであるレッドブルの角田裕毅はその舞台に立っているのだろうか。