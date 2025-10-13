¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¡Ä¹õÈ±¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¡È¹âÉ¾²Á¡É ¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡10·î12Æü¡¢¸µNEWS¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¼ê±Û¤À¤¬¡¢Èà¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÊÑ²½¤¬É¾È½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜºî¤Ï¡¢µÚÀî¸÷Çî¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¢¼ê±Û¤µ¤óÌ³¤á¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¶µ»Õ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢½÷Í¥¤ÎÇòÄ»¶Ìµ¨¤µ¤óÊ±¤¹¤ë ¡È¥È¡¼¥è¥³ÄÌ¤¤¡É ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤È¤¤¤¦¡¢¡È¼Ò²ñ¤ÎÊÒ¶ù¡É ¤Ë¤¤¤ë3¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¼ê±Û¤µ¤ó¤ÏÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¶âÈ±¤ò¹õÈ±¤Ë¤·¤Æ½Ð±é¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÊüÁ÷¸å¡¢X¤Ë¤Ï
¡Ô¹õÈ±¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ê·°Ïµ¤¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ë¤Í¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¡ª¡Õ
¡Ô¹õÈ±¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé·¯¤¬¤È¤Æ¤â¿·Á¯¡Õ
¡ÔËè½µ¤Î³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¤¢ ¹õÈ±¼ê±Û¤òÇÒ¤á¤ëÆüÍËÆüºÇ¹â¤À¤Ê¡Õ
¡¡¤È¡¢¹õÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼ê±Û¤µ¤ó¤Î±éµ»¤â¡¢É¾È½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£X¤Ë¤â¡Ô°ìÈé¤à¤±¤Æ¤¤¤¤Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Õ¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¹¥É¾¤ÊÍÍ»Ò¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¶âÈ±¥Á¥ã¥éÃË¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤«¤é¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¶µ»ÕÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥ã¥é¤µ¤ÏÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹¥É¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê±éµ»ÎÏ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ì»þ´ü¤Ï·ÝÇ½³¦¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ê±Û¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÇÝ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡2003Ç¯9·î¡¢¡ØNEWS¡Ù¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¼ê±Û¡£ÇÐÍ¥¶È¤âÃå¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤â¤³¤³ºÇ¶á¤Þ¤Ç½Ð±é¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö2020Ç¯¤Î»öÌ³½êÂà½ê°Ê¹ß¡¢¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤¬Á´Å¹ÊÄÅ¹¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ä¤é¤¤»þ´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡Ù¤Ç¤ÎÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³Æ¶É¤¬ºÆ¤Óµ¯ÍÑ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¤¤¿¼ê±Û¤µ¤ó¤¬¡¢¿·¶ÃÏ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÌòÊÁ¤Ç¤É¤ó¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î¿§¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ê±Û¤Î¥É¥é¥ÞÉüµ¢ºî¤Ë¡¢º£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£