¥È¥é¥¤¥Õー¥×²¬»³
¡¡¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëB3¤Î¥È¥é¥¤¥Õー¥×²¬»³¤Ï10Æü¤È11Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç¤·¤Ê¤¬¤ï¥·¥Æ¥£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¤ÈÀï¤¤¡¢2Ï¢¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡11Æü¤ÎÂè2Àï¡¢9ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3¥¯¥ªー¥¿ー¡¢¥È¥é¥¤¥Õー¥×¤Ï¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥Ï¥ó¥«ー¥½¥ó¤é³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè4¥¯¥ªー¥¿ー¤Ç¤Ï¥Þ¥Þ¥É¥¥¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò´Þ¤à8ÆÀÅÀ¡£¥Õ¥êー¥¹¥íー¤â¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç10ËÜÃæ9ËÜ·è¤á¤ÆÃå¼Â¤ËÅÀº¹¤ò¹¤²¡¢94-82¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¡Ú¥È¥é¥¤¥Õー¥×²¬»³¡¡90-80¡¡¤·¤Ê¤¬¤ï¥·¥Æ¥£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡Û
¡¡Âè2Àï¡Ú¥È¥é¥¤¥Õー¥×²¬»³¡¡94-82¡¡¤·¤Ê¤¬¤ï¥·¥Æ¥£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡Û
¡¡¥È¥é¥¤¥Õー¥×¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄÌ»»4¾¡1ÇÔ¤Ç15¥Áー¥àÃæ3°Ì¤Ç¤¹¡£