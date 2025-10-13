こんな監督、いる？ 試合前にサポーターを煽る。決勝に行くぞ！ レイソル指揮官の熱い姿が話題「マジで震えた」「空気が一気に変わった」
第１戦は敵地で１−３の敗戦。もちろん、まだ戦いは終わっていない。10月12日、柏レイソルはルヴァンカップ準決勝第２戦で、川崎フロンターレをホームで迎え撃った。
舞台は三協フロンテア柏スタジアム。柏のリカルド・ロドリゲス監督が、試合前のピッチに登場。ほとんど黄色に染まったスタンドに向かって、両手を大きく振り上げる。強く拳を握ってみせる。
Jリーグの公式Xが「大逆転の裏に闘将の鼓舞あり」と綴り、サポーターを盛り上げる指揮官の姿を公開。SNS上では以下のような声があがった。
「すげー監督だなっ」
「最高だね。見事に覇気がチームに伝導したな。。」
「試合前にサポーターを煽る監督は見たことないかも」
「こんな監督いる？ 普通いないでしょ？」
「こんな指揮官いるかよ。言葉だけじゃなく、体現してくれた」
「試合前にこれで熱くなった」
「これ生で観てたけどマジで震えた」
「これで日立台の空気が一気に変わった感じがしました」
「本当にこれで一気に雰囲気上がった」
「共に闘うことできる監督って大事だよ」
「あんたは本当に最高の監督だよ」
「これからも、リカルド・ロドリゲスとともに」
ファイナル進出を、絶対にあきらめない。第２戦、柏は開始４分に失点。これでトータルスコアは１−４。だが、３点のビハインドを覆した。26分に垣田裕暉、73分に仲間隼斗、77分に細谷真大がネットを揺らす。同点、そして延長戦の前に決着をつける。90＋２分、細谷がこの日、２点目をマークすると、スタジアムは熱狂に包まれた。
２戦合計５−４の歴史的な大逆転勝利。柏は11月１日、３度目のリーグカップ優勝をかけてサンフレッチェ広島と国立で激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】試合前からサポーターを盛り上げる闘将リカルド・ロドリゲス。戸嶋のメッセージも
