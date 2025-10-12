¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»ÄÇ°¡×¥â¥Ê¥³»Ø´ø´±¤ÎÅÅ·â²òÇ¤¤ËÆîÌîÂó¼Â¤¬¿´Ãæ¤òÅÇÏª¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤â¸À¤¨¤º¤Ë¡Ä¡×
¡¡10·î14Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤òÀï¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤Ï12Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥â¥Ê¥³¤ÎMF¤ÎÆîÌîÂó¼Â¤Ë¡¢10Æü¤ËÅÅ·â²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ç¥£¡¦¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯»þÂå¤Ë¤â»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢2023Ç¯²Æ¤«¤é¥â¥Ê¥³¤Ç¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢ÆîÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó£±Ç¯ÌÜ¤ÏÉÔÄ´¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¼«¿È¤òÉü³è¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¤À¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½´ü´ÖÃæ¤Ë´ÆÆÄ¤¬¡Ê²òÇ¤¤µ¤ì¡Ë¡¢¤µ¤è¤Ê¤é¤â¸À¤¨¤º¤Ë¡£Ï¢Íí¤Ï¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¤½¤¦¿´Ãæ¤òÅÇÏª¤·¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¤½¤Ã¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬º£¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸åÇ¤¤Ë·èÄê¤·¤¿¸µ¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½DF¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥ê¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê¥â¥Ê¥³½êÂ°¤Î¡Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¡¢¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤«¡Ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤¤¤¤¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£µ¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤â°ÂÂÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¾ï¡£ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹¾Ô¢¿¹¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
