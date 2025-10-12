¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤¬Âç³¢ÆüÆÃÈÖ¤ËÈ´Å§¤â¡Ö¥Á¥ç¥³¥×¥é¤Ê¤é¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×²¼¤¬¤Ã¤¿¡È¹¥´¶ÅÙ¡É¤¬»ëÄ°Î¨¤Ë±Æ¶Á¤«
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Âç¤ß¤½¤«¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤ÎÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡È³Ø¹»´ë²è¡É¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù
¡¡2021Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¤ä´ë²è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Áí¹ç¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢¥Ï¥Ê¥³¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤¬³Ø¹»Æâ¤Ë±£¤ì¤ÆÀ¸ÅÌ¤È¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ò¤¹¤ë¡Ø³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤ä¡¢À¸ÅÌ¤ËÊÑÁõ¤·¤ÆÊ¶¤ì¹þ¤ó¤ÀÀèÀ¸¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¡Ø¥Æ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡Ù¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬³Æ¹»¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¾¡Éé¤¹¤ë¡Ø¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ê¤É¡¢³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡È³Ø¹»´ë²è¡É¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯ËöÆÃÈÖ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¡Ø³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤È¡Ø¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Î2ËÜ¤ÎÊüÁ÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤¬¼ýÏ¿¡¢¥À¥ó¥¹¤¬À¸ÊüÁ÷¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ô¤½¤ì°Ê³°¤ÎÈÖÁÈ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¡ÔÍ¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ5»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÆÃÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£Ç¯¤Þ¤¿¤®¤Ï¤·¤Ê¤¤¡Õ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2015Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Ë¤Ï³ÊÆ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRIZIN¡Ù¡¢2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡ØÆ¨ÁöÃæ¡Ù¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼ãÇ¯ÁØ¤òÁÀ¤Ã¤¿ÂçÈ´Å§¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÔÂç¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÏÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡Õ¡Ô¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ó¤«¸«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¦¾¾Èø½Ù¤Î¡ÈÁÇ¿ÍÈ¯¸À¡É¤òÉÔ²÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
ºÆ¤ÓÈãÈ½¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾Èø½Ù
¡Ö¾¾Èø¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢9·î10Æü¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²èÆâ¤Ç¡¢¡ÔÁÇ¿Í¤ÏSNS¤ò¤ä¤ë¤Ê¡Õ¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î°ðÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤ÇÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬SNS¤ÇÊªµÄ¤È¤Ê¤ê¡¢³ºÅöÆ°²è¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¼ÕºáÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¼Õºá¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç2¿Í¤È¤â´ÝË·¼ç¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¥Ð¥ê¥«¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦ÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÔÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Õ¤ÈºÆ¤ÓÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é¡¢SNS¤Ç¤Ï
¡Ô¥Á¥ç¥³¥×¥é¤¬½Ð¤ë¤Ê¤é¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔÁÇ¿Í¤Ï¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù´Ñ¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¡©¡Õ
¡ÔÁÇ¿Í¤È¤«¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤ËÁÇ¿Í¤È¶¦±é¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶É´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ôº£Ç¯¤Ï¸·¤·¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤¬ÌÀ¤ë¤¤ÈÖÁÈ¤Ç1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¹±ÎãÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤¿¤¤¡Õ¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÇ¯Ëö¤Î´é¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤ÏÄêÃå¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£