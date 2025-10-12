¡Ö±£¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤ï¤«¤ë¡×10kg¸º¤ÎÍÂ¼ÍõÎ¤¡¢¶»¸µ¡È²Ã¹©µ¿ÏÇ¡É¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤âÉâÎ©¤ÄÆñÊÊ¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÍÂ¼²Í½ã¤Î»Ð¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍÂ¼ÍõÎ¤¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¡Ô1Ç¯¤«¤±¤ÆÌó10kg¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÈæ³Ó¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¿©À¸³è¤Î¸«Ä¾¤·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë¥Ó¥Õ¥©¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤äÆó¤ÎÏÓ¤¬¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¤¡×10¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤òÊó¹ð¤·¤¿ÍÂ¼ÍõÎ¤
²Ã¹©¤ò¼Õºá¤·¤¿ÍÂ¼ÍõÎ¤
¡¡µÞ·ã¤Ê¸ºÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤ê1Ç¯¤«¤±¤Æ¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀ®²Ì¤«¡¢¡Ô¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¸ºÎÌ¸å¤ÎÊý¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¤¡Õ¤ÈÄÖ¤Ã¤¿ÍÂ¼¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡È²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡É¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¶»¸µÉôÊ¬¤ËÉÔ¼«Á³¤Ê¡È²Ã¹©¡É¤ÎÀ×¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ô¶»¤Î¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Õ¤È¤Î»ØÅ¦¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶»¸µ¤Î¿¿¤óÃæÊÕ¤ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÁ°³«¤¤ÎÉÛ¤¬¹ç¤ï¤µ¤ëÉôÊ¬¤Ë²Ã¹©¤ÎÀ×¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤¦ÉÛ¤ò¡È¥¥å¥Ã¤È¡É¿¿¤óÃæ¤Ë´ó¤»¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¯»¨¤Ê²Ã¹©¤ò¡È»þ¶õ¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤ë¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤À¤±»þ¶õ¤¬ÏÄ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤Õ¤¤¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¶»¤Î¥µ¥¤¥º²Ã¹©µ¿ÏÇ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢²èÁü¤ò²Ã¹©¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÍÂ¼¤ÏÍâÆü¤Î6Æü¤ËºÆÅÙX¤ò¹¹¿·¡£¤½¤³¤Ç²Ã¹©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ô¶»¸µ¤Î3¤Ä¤á¤È4¤Ä¤á¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾¯¤·¤Î·ä´Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¨¤Ê²Ã¹©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Õ¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î·ùÌ£¤ÊÄÉ·â
¡Ö¤½¤Î¸åÍÂ¼¤µ¤ó¤ÏÌäÂê¤Î²èÁü¤ÈÆ±¤¸Éþ¤òÃå¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤â¥Ý¥¹¥È¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤È³Î¤«¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤È¥Ü¥¿¥ó¤Î´Ö¤Ë·ä´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¶»¸µ¤Î·ä´Ö¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡£²Ã¹©¤Ç¾Ã¤¹¤Î¤Ï²¿¤âÉÔ¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ô¤³¤³¤â²Ã¹©¾Úµò»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¾Ð¾Ð¡Õ¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢ËË¤ÎÉôÊ¬¤ò´Ý¤Ç°Ï¤Ã¤¿·ùÌ£¤ÊÄÉ·â¤¬¡Ä¡Ä¡£¡ÈÆñÊÊ¡É¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï
¡Ô¥¢¥ó¥Á¤Î¸À¤¦¤³¤Èµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡Õ
¡Ô¤â¤¦¼Õ¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤è¡£ÊÌ¤Ë²Ã¹©¤Ï°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Õ
¡Ô¤¿¤·¤«¤Ë¤³¤ì¤Ï¶»¤Î·ä´Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±£¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤ï¤«¤ë¤«¤â¡Ä¡Õ
¡¡¤Èµ¤¸¯¤¦À¼¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¬¤¤¤Ë¤âÍÂ¼ÍõÎ¤¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢Èà½÷¤òµ¤¤Ë³Ý¤±¤ëÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£·ùÌ£¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢²¹¤«¤¤¥Õ¥¡¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ³èÌö¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£