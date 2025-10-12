「おいで、病院」と声をかけられ、すぐに保護主さんの元へと駆け寄っていった子猫。病院に着くと…？その賢すぎる姿にキュンとする、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で59.2万再生を突破し、「最近犬派から猫派になりそうでこまってる」「前世医者とか、そういう職に就いていたのでは」といった声があがりました。

【動画：子猫に『おいで、病院』と声をかけると…】

自らキャリーの中に！

TikTokアカウント「@y8178515」に投稿されたのは、ヤギ小屋にいたところを保護された、小さなお顔と大きなお耳が可愛らしい三毛猫の「まや」ちゃんが、病院を受診する日の様子をおさめた動画です。

その日、保護主さんが病院に連れていくため、「おいで」と声をかけると、まやちゃんはすぐに駆け寄ってきたそう。さらに「病院」と聞いても逃げることなく、キャリーの入り口を開けてもらうと、なんと機敏な動きで自ら中へ駆け込んでいったといいます。

可愛すぎて看護師さんもメロメロ♡

病院の駐車場につくと、キャリーから出て少しだけ車内を探索したまやちゃん。けれども、保護主さんが「入ってくれる？」と声をかけると、遊びながらもおとなしくキャリーに戻ってくれたのだそう。あまりのお利口さんぶりに、思わず感動してしまいます。

病院では看護師さんを可愛さでメロメロにしつつも、無事診察が終了。検査の結果、お腹に虫もいなかったそうで、一安心だったそうです。

お利口さんでした♪

運転中は安全のためキャリーの中にいたまやちゃんでしたが、自宅に着き、再び車内で自由にしてあげると、お疲れなのか、キャリーの上で熟睡していたのだとか。しかし、「お家ついたよ」と声をかけると、飛び起きて保護主さんとたくさんおしゃべりをしてくれたと言います。

実は、以前に病院に行った際も、大喜びしていたというまやちゃん。是非ともこのまま、病院が好きな子でいてほしいと、願わずにはいられません。

お利口さんすぎるまやちゃんの通院風景に、動画の視聴者からは「こんな可愛かったら誰でもメロメロだわ……」「おしゃべりさん可愛すぎる♡♡」「いい子すぎるし可愛いすぎるって♡」「可愛いぃ～ おりこうさんですね～♡♡」「なんだ♡コノ素晴らしくイイコは！！」「お家着いたよって言ったら、えっ？！みたいなリアクションも可愛いデスね♡」「キャリーにドンってぶつかるのかわいすぎるw」といった絶賛のコメントが多数よせられました。

TikTokアカウント「@y8178515」では、お出かけが大好きで元気いっぱいな、ヤギ小屋出身のまやちゃんのまったりとした可愛らしい日常の様子を、多数の動画や写真で楽しむことができます。

