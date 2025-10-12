ほっこり子育てドラマで流血沙汰…雰囲気一変のシリアス衝撃展開＜パパと親父のウチご飯＞

松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。

第1話で包丁にトラウマがある様子だった晴海。10月11日（土）に放送された第2話では、そんな晴海の暗い過去が判明し…。

【映像】晴海が包丁が苦手な原因は…

◆優しい漫画編集者の衝撃のトラウマ

シングルファーザー同士助け合って生活するために、ルームシェアをしている千石と晴海。第1話では晴海が包丁を持った際に何か怯えているような様子を見せ、SNS上の視聴者から「過去に何かあったのかな」といったコメントが寄せられていた。

そして続く第2話では、再び晴海が包丁を持って料理をしようとするも手が震え始める。

そこから晴海の回想が始まり、晴海と彼に包丁を向ける男性のシーンに。漫画編集者である晴海は男性に「先生、やめてください」と呼びかけ、どうやら相手は担当の漫画家のよう。しかし男性は「晴海さんだって…俺はもう駄目だって、もう描けないんだって、そう思ってるんだろ！」と叫び、自らに包丁の先端を向けた。

晴海は慌てて彼の手を掴むも揉み合いになり、倒れた男性の腕から血が流れる。晴海は男性を傷つけた包丁を持ったまま呆然と立ち尽くし、そこから場面は再び現在に…。

あまりにも重い晴海のトラウマに胸が痛くなる一幕となっている。