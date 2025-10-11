YouTuber本間輝明が暴露！ホームルーター『楽天ターボ』の落とし穴と“電波は想像以上に良かった”驚きの本音
『楽天ターボは繋がらない？1年間使ってみた速度や料金の正直な感想（長期レビュー）』と題した動画で、YouTuberの本間輝明さんが楽天のホームルーター「楽天ターボ」を約1年使ったリアルな使用感を語った。光回線が契約できない、または工事が面倒なユーザーには有力な選択肢としつつ、楽天ターボならではの特徴や注意点、メリットを余すところなく解説した。
本間さんはまず、端末代が大きな初期コストになったことについて「契約当初は端末代が無料にならなかったんですよね。…家計的には4万円以上請求が来たのは結構苦しかったですね」と本音をこぼした。一方で、「6ヶ月間は月額料金0円で利用できたので、その点は良かった」とも説明。さらに「現在は48ヶ月間使えば実質無料だが、途中解約だと残債請求になる」と契約時の注意点も指摘した。
また料金面では、「料金だけを考えるなら、楽天モバイルプラスSIMフリー端末の方がお得だな」と他社製品と比較。しかし「トラブル時のサポートは効かなくなるので、“本当に詳しい人だけにおすすめできる方法”」とも述べ、初心者は純正ルーターを選ぶべきとの見解を示した。さらにセット割の「最強おうちプログラム」が既存・再契約ユーザーは対象外となることや「楽天ターボ端末は他のSIMカードが使えない」点も惜しみなく本音で伝えている。
一方で良かった点も挙げ、「電波の入り具合は想像以上に良かった」ことや「5G通信だと300Mbps以上出ることもある」「ホームルーターの中ではアップロード速度が早い（30Mbps以上）」など通信品質を大絶賛。「楽天市場でのSPUポイントアップも地味にお得」と楽天経済圏利用者への適合性もアピールした。
ラストは「総合的には通信品質についてはかなり満足しています」としつつ、「利用するエリアや環境によって結果が異なるので、公式サイトでの事前確認をすすめます」と視聴者に注意を促した。「視聴者の試用感コメントを待っています」と呼びかけ、エンタメ性と実用性を兼ね備えた締めくくりとなった。
