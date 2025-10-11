この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『楽天ターボは繋がらない？1年間使ってみた速度や料金の正直な感想（長期レビュー）』と題した動画で、YouTuberの本間輝明さんが楽天のホームルーター「楽天ターボ」を約1年使ったリアルな使用感を語った。光回線が契約できない、または工事が面倒なユーザーには有力な選択肢としつつ、楽天ターボならではの特徴や注意点、メリットを余すところなく解説した。

本間さんはまず、端末代が大きな初期コストになったことについて「契約当初は端末代が無料にならなかったんですよね。…家計的には4万円以上請求が来たのは結構苦しかったですね」と本音をこぼした。一方で、「6ヶ月間は月額料金0円で利用できたので、その点は良かった」とも説明。さらに「現在は48ヶ月間使えば実質無料だが、途中解約だと残債請求になる」と契約時の注意点も指摘した。

また料金面では、「料金だけを考えるなら、楽天モバイルプラスSIMフリー端末の方がお得だな」と他社製品と比較。しかし「トラブル時のサポートは効かなくなるので、“本当に詳しい人だけにおすすめできる方法”」とも述べ、初心者は純正ルーターを選ぶべきとの見解を示した。さらにセット割の「最強おうちプログラム」が既存・再契約ユーザーは対象外となることや「楽天ターボ端末は他のSIMカードが使えない」点も惜しみなく本音で伝えている。

一方で良かった点も挙げ、「電波の入り具合は想像以上に良かった」ことや「5G通信だと300Mbps以上出ることもある」「ホームルーターの中ではアップロード速度が早い（30Mbps以上）」など通信品質を大絶賛。「楽天市場でのSPUポイントアップも地味にお得」と楽天経済圏利用者への適合性もアピールした。

ラストは「総合的には通信品質についてはかなり満足しています」としつつ、「利用するエリアや環境によって結果が異なるので、公式サイトでの事前確認をすすめます」と視聴者に注意を促した。「視聴者の試用感コメントを待っています」と呼びかけ、エンタメ性と実用性を兼ね備えた締めくくりとなった。

YouTubeの動画内容

02:01

SIMフリーホームルーターで楽天モバイルを格安利用する裏技
05:24

楽天ターボの回線速度は？5G・4G比較と光回線との違い
07:48

エリア確認や視聴者コメントのお願い・動画まとめ

関連記事

YouTuber本間輝明、iPhone17『eSIM移行はクイック転送対応なら「そこまで心配いらない」』実体験を徹底解説！

YouTuber本間輝明、iPhone17『eSIM移行はクイック転送対応なら「そこまで心配いらない」』実体験を徹底解説！

 YouTuber本間輝明が明かす「お得すぎて私も買っちゃってます」 楽天モバイルiPhone激安キャンペーンの全貌

YouTuber本間輝明が明かす「お得すぎて私も買っちゃってます」 楽天モバイルiPhone激安キャンペーンの全貌

 YouTuber・本間輝明が徹底解析「一括ならApple Store、分割派は楽天モバイルがお得？」の真相に迫る

YouTuber・本間輝明が徹底解析「一括ならApple Store、分割派は楽天モバイルがお得？」の真相に迫る
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ネット乗り換えチャンネル_icon

ネット乗り換えチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 5760人 162 本の動画
通信費見直しアドバイザーの本間輝明が、格安SIMや光回線など、ネット回線全般の乗り換えをサポートするチャンネルです。私は、通信費見直し教室を通じて1,000人以上にスマホやネット回線の通信費を見直しサポートしてきました。スマホやネット回線選びに役立つ専門的な情報をわかりやすくお伝えします。
youtube.com/channel/UCMhqCLPKiLF7n6mJl0tyGvQ YouTube