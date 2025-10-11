この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて、気象予報士の松浦悠真さんが「【エルニーニョ監視速報】ラニーニャ傾向は冬前半まで 冬は北暖西冷型に」と題し、最新のエルニーニョ監視速報の内容と今後の気象見通しについて詳しく解説した。



松浦さんは冒頭、「現在はエルニーニョもラニーニャも発生していない状況ですが、どちらかというとラニーニャ寄りの傾向になっています。この冬にかけまして、その傾向は続く見込みです」と、最新の気象庁発表を紹介。今後のシナリオについて「冬の前半までラニーニャ傾向が続きますが、その後は急速に解消し、平常の状態に戻る可能性が80％程度とされています。つまり長続きはしない見込みです」と説明した。



また、目立つ特徴として「今の海面水温の状況は、日本の南海上やフィリピン東あたりで平年より1度以上高いエリアが広がっている」と指摘。これがラニーニャの影響によるもので「台風の発達や発生のしやすさに関係する」と分析した。さらに、太平洋西部の暖水域やインド洋周辺の水温のバランスについても触れ、「西太平洋の熱帯域の水温が高いままで、冬の後半もラニーニャ的傾向が若干残る」と述べ、「急速にラニーニャ傾向が解消されても、日本周辺の影響はしばらく残る」との見立てを示した。



今年の冬の見通しについては、「寒気の流れ込みが強くなるタイミングがあり、特に負の北極振動パターンが発生した場合には、『ストンと日本付近に非常に強い寒気が流れ込んでくる可能性があります』」と詳細に解説。気温の変動についても「ずっと寒い冬というわけじゃなくて、寒い時と暖かい時の差が非常に大きくなる冬になるのでは」と語っている。



今後について松浦さんは、「春については、割と気温が高めになっていく予測」と述べ、春以降の詳しい見解はチャンネルメンバー向けに順次配信予定とアナウンス。