40¡¦50Âå¡ÖÃå¤ëÉþ¤Ê¤¤¡×ÌäÂê ¢ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Ç²ò·è¡ª Âç¿Í¤¬¤³¤Ê¤ì¤ë♡¡Ö¹â¸«¤¨¥È¥Ã¥×¥¹¡×
¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤ËÉþ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Ãå¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤¿40Âå¡¦50Âå¤Ï¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤ÎÂç¿Í¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSEASON REASON by Lin.&Red¡Ê¥·ー¥º¥ó¥êー¥º¥ó ¥Ð¥¤ ¥ê¥ó ¥¢¥ó¥É ¥ì¥Ã¥É¡Ë¡×¤ÎÍÎÉþ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ª¼êº¢¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤Î¤Ë¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤³¤Ê¤ì¤ë¡Ö¹â¸«¤¨¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊÃå¤Ë¤âÄÌ¶Ð¤Ë¤â³èÌö¤µ¤»¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¼«¿®¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÀÖ¤Ç´é±Ç¤¨¤¬³ð¤¦¤«¤â
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×\2,189¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
º£µ¨¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ì¥Ã¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ó¤Ê°ìËç¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¤¬´é¿§¤Þ¤Ç¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤â°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤®¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ËÂµ¸ý¥ê¥Ö¤È¿þ¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÇÈ´¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤¹¤Ã¤¤ê·è¤Þ¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¡£¶ß¤°¤ê¤ÎÇò¥é¥¤¥ó¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Ê¤ìÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂÎ·¿¤ò¥«¥Ðー¡ª Âç¿Í¿§¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥×¥ë¥Ñー¥«ー¡×\1,969¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ø¼°Instagram¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖµîÇ¯¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥«¥éー¤Ë¿·¿§¤ò²Ã¤¨¤ÆºÆÅÐ¾ì¡×¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÃíÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡£Á°¸åº¹¤Î¤¢¤ë¾æ¤Ç¡¢¼«Á³¤ËÂÎ·¿¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤â¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë´ò¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤â¡ý ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤¬¥³ー¥Ç¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Ã¤È½©¤é¤·¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¤ÇÃå¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ì¥¤¥äー¥É¤¬´°À®¡ª
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¤Ù¥¹¥È + ¥Ö¥é¥¦¥¹¥»¥Ã¥È¡×\3,289¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¤È¥Ö¥é¥¦¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆÀ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤Û¤É¤è¤¯Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÊÔ¤ßÃÏ¤Î¥Ù¥¹¥È¤¬¥³ー¥Ç¤ËÎ©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤·¡¢¤³¤Ê¤ì¸«¤¨¤¬³ð¤¤¤½¤¦¡£Ä¹¤á¾æ¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï¥Ò¥Ã¥×¤¬±£¤ì¤ë°Â¿´Àß·×¤Ê¤Î¤â¹â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¤âÃå²ó¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢½©¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¤µ¤¸²Ã¸º¤¬GOOD¡ª
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Æ¥£¥¢ー¥É¥Ù¥¹¥È¡×\1,639¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ä¹Âµ¥¢¥¦¥¿ー¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡¢µ¤²¹¹â¤á¤ÎÆü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¤µ¤Ã¤È±©¿¥¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ù¥¹¥È¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¤ì¤¤¤á¤Ë¸«¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Æ¥£¥¢ー¥É¤Ç¤Û¤ó¤Î¤ê²Ä°¦¤²¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥Õー¥ÉÉÕ¤¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¹¥Ýー¥Æ¥£¥àー¥É¤¬·°¤ë¤Î¤â¡ý ¤¤¤Ä¤â¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤°¤Ã¤È¥³ー¥Ç¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤½¤¦¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏSEASON REASON by Lin.&Red½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Sata.K