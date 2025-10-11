¡Ö¥Ý¥±Àï¡×¤ÎÎÌ»º·¿MS¤¬¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä¡×¤ÇÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥àII¡×¤È¡Ö¥¸¥à¡¦¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤¬¡Ö～¥³¥í¥ËーÀï»ÅÍÍ～¡×¤ÇÈ¯Çä¡ª¡Ú#º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¡Û
¡¡¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à0080 ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÎÀïÁè¡×¤è¤ê¡¢Ï¢Ë®¤È¥¸¥ª¥óÎ¾·³¤ÎÎÌ»º·¿MS¤¬¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä¡×¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¡ÖRGM-79G ¥¸¥à¡¦¥³¥Þ¥ó¥É ver. A.N.I.M.E. ～¥³¥í¥ËーÀï»ÅÍÍ～¡×¤È¡ÖMS-09R-2 ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥àII ver. A.N.I.M.E. ～¥³¥í¥ËーÀï»ÅÍÍ～¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¤À¡£
º¸¤«¤é¡ÖRGM-79G ¥¸¥à¡¦¥³¥Þ¥ó¥É ver. A.N.I.M.E. ～¥³¥í¥ËーÀï»ÅÍÍ～¡×¤È¡ÖMS-09R-2 ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥àII ver. A.N.I.M.E. ～¥³¥í¥ËーÀï»ÅÍÍ～¡×
¡¡±§ÃèÀ¤µª0079Ç¯Ëö´ü¤Î¥µ¥¤¥É6¤Ç¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à0080 ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÎÀïÁè¡×¡£¥¸¥à¡¦¥³¥Þ¥ó¥É¤È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥àII¤ÏÆ±ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÃÏµåÏ¢Ë®·³¤È¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³¤ÎÎÌ»º·¿MS¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É6Æâ¤Î¥¹¥Úー¥¹¥³¥í¥Ëー¡¢¥ê¥Üー¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë2µ¡¼ï¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ê¥Üー¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿2µ¡¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖRGM-79G ¥¸¥à¡¦¥³¥Þ¥ó¥É ver. A.N.I.M.E. ～¥³¥í¥ËーÀï»ÅÍÍ～¡×¤Ï¡¢°ìÈÌÅ¹Æ¬¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥à¡¦¥³¥Þ¥ó¥É ¥â¥ë¥â¥Ã¥ÈÂâ»ÅÍÍ¡×¤Î»ÅÍÍ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÕÂ°¤Î¥·ー¥ë¥É¤Î·Á¾õ¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥«¥éー¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä RGM-79G ¥¸¥à¡¦¥³¥Þ¥ó¥É ver. A.N.I.M.E. ～¥³¥í¥ËーÀï»ÅÍÍ～¡×¡£2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£²Á³Ê¤Ï8,800±ß¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¡Ö¥Ý¥±Àï¡×¥«¥éー¤Î¥¸¥à¡¦¥³¥Þ¥ó¥É¡£Â¤·Á¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤
ÉðÁõ¤Ï¥Ö¥ë¥Ñ¥Ã¥×¡¦¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤È¥Óー¥à¥µー¥Ù¥ë¡¢¥·ー¥ë¥É¤È¤Ê¤ë
¡¡°ìÊý¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä MS-09R-2 ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥àII ver. A.N.I.M.E. ～¥³¥í¥ËーÀï»ÅÍÍ～¡×¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¡ãSIDE MS¡ä MS-09R-2 ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥àⅡ ver. A.N.I.M.E.¡×¤Î¥ê¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡£¥ê¥Üー¤ò¶¯½±¤·¤¿¥°¥êー¥ó¥«¥éー¤Î¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥àII¤Ç¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÉð´ï¤Î¡Ö¥·¥å¥Ä¥ë¥à¡¦¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È¡×¤ÏË¤ÃÆÉôÊ¬¤¬ÀÖ¤¯ÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·µ¬Â¤·Á¤ÎÈ¯¼Í¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤âÉÕÂ°¤·¡¢·àÃæ¤Ç¸«¤»¤¿¼Í½Ð¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä MS-09R-2 ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥àII ver. A.N.I.M.E. ～¥³¥í¥ËーÀï»ÅÍÍ～¡×¡£2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£²Á³Ê¤Ï8,800±ß¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¥é¥¤¥à¥°¥êー¥ó¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿¥«¥éー¤ÏÁÖ¤ä¤«¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë
¥·¥å¥Ä¥ë¥à¡¦¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È¤ÎÈ¯¼Í¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ï¿·µ¬Â¤·Á¤ÎÉÕÂ°¥Ñー¥Ä
¡¡¶¦¤Ë¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÂ¤·Á¤ä²ÄÆ°¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥«¥éー¤äÉðÁõ¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢Å¸¼¨¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥í¥ËーÆâ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ï¸½ºß¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¤Îº²¥¦¥§¥Ö¾¦Å¹¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±Ãæ¤À¤¬¡¢¥¸¥à¡¦¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï10·î19Æü23»þ¤¬ÄùÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í½Ìó¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º