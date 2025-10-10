µ×ÊÝ¤ä»°ãø¤¬¥Ô¥Ã¥ÁÉÔºß¤ÎÃæ¡¢¡È¥·¥ã¥É¡¼Æ²°Â&¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯°ËÅì¡É¤¬¹¥Ï¢·¸¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Î¼ý³Ï¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡ÏÆüËÜ £²¡Ý£² ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¿10·î10Æü¡¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ
¡¡2025Ç¯10·î10Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Ç¡¢GK¤¬ÎëÌÚºÌ±ð¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÅÏÊÕ¹ä¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬ÅÄÃæÊË¤Èº´Ìî³¤½®¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬°ËÅì½ãÌé¤ÈÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢£²¥·¥ã¥É¡¼¤ÏÆîÌîÂó¼Â¤ÈÆ²°ÂÎ§¡¢CF¤¬¾®Àî¹Ò´ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÆüËÜ¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¥×¥ì¥¹¤ò²óÈò¤·¤Ä¤Ä¡¢°ËÅì¡¢ÃæÂ¼¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤òµ¯ÅÀ¤ËÊø¤¹°Õ¿Þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¸·¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢°ËÅì¤ÈÃæÂ¼¤Î½ÐÍè¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢£µ¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¶á¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Ï¸å¤í¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î½Å¿´¤¬¤¢¤ë±Æ¶Á¤ÇÁ°¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Ë¤¯¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤Ê¤¤¡£10Ê¬°Ê¹ß¤ÏÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤ë¤â¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¥Ï¡¼¥É¤«¤Ä¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ê¼éÈ÷¤Ë¶ìÀï¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¥Ü¡¼¥ë¤ò¡È»ý¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡21Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ÆºÆ¤Ó²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÉº¤¦¤¬¡¢¾®Àî¤Î¥ß¥É¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¹¶¤á¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÎÉ¤¤·Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Þ¤ºÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¥·¥ã¥É¡¼¤ÎÆ²°Â¤È±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ËÅì¤À¡£¤³¤Î£²¿Í¤ÎÏ¢·¸¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Áê¼ê¤Ë½½Ê¬ÄÌÍÑ¤·¡¢¹¶·â¤Ë¸ü¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ËÆîÌî¤¬Íí¤à¤È¡¢¤µ¤é¤Ë½Å¸ü´¶¤òÁý¤·¤¿¡£
¡¡°ËÅì¤ÈÆ²°Â¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»°ãø·°¤äµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥Ô¥Ã¥ÁÉÔºß¤ÎÃæ¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î£²¿Í¤¬ÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤ÏÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ª¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡2025Ç¯10·î10Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Ç¡¢GK¤¬ÎëÌÚºÌ±ð¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÅÏÊÕ¹ä¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬ÅÄÃæÊË¤Èº´Ìî³¤½®¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬°ËÅì½ãÌé¤ÈÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢£²¥·¥ã¥É¡¼¤ÏÆîÌîÂó¼Â¤ÈÆ²°ÂÎ§¡¢CF¤¬¾®Àî¹Ò´ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢£µ¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¶á¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Ï¸å¤í¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î½Å¿´¤¬¤¢¤ë±Æ¶Á¤ÇÁ°¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Ë¤¯¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤Ê¤¤¡£10Ê¬°Ê¹ß¤ÏÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤ë¤â¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¥Ï¡¼¥É¤«¤Ä¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ê¼éÈ÷¤Ë¶ìÀï¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¥Ü¡¼¥ë¤ò¡È»ý¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡21Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ÆºÆ¤Ó²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÉº¤¦¤¬¡¢¾®Àî¤Î¥ß¥É¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¹¶¤á¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÎÉ¤¤·Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Þ¤ºÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¥·¥ã¥É¡¼¤ÎÆ²°Â¤È±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ËÅì¤À¡£¤³¤Î£²¿Í¤ÎÏ¢·¸¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Áê¼ê¤Ë½½Ê¬ÄÌÍÑ¤·¡¢¹¶·â¤Ë¸ü¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ËÆîÌî¤¬Íí¤à¤È¡¢¤µ¤é¤Ë½Å¸ü´¶¤òÁý¤·¤¿¡£
¡¡°ËÅì¤ÈÆ²°Â¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»°ãø·°¤äµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥Ô¥Ã¥ÁÉÔºß¤ÎÃæ¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î£²¿Í¤¬ÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤ÏÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ª¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð