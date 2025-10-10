ここ数日、盛んに報じられているのが女優の米倉涼子（50）の近況や身辺について。米倉は出席が予定されていた3つのイベントを立て続けに欠席、ドタキャンしたことで心配の声があがっているのだ。

米倉は、9月17日の『BARNEYS NEW YORK』銀座本店のリニューアルオープンのセレモニー、10月6日の『第21回クラリーノ美脚大賞2025』の授賞式のイベントを欠席。9月25日の『ジャガー・ランドローバー』日本法人主催のプレス発表会に関しては、SUV車「ディフェンダー」のアンバサダー就任を予定していた米倉の欠席によってイベント自体が中止になっている。SNSの発信も8月19日以降、止まっている状態だ。

いずれも体調不良を理由に、所属事務所がイベント欠席を申し出たという。確かに、米倉は2019年に低髄液圧症候群を発症。2021年には急性腰痛症及び仙腸関節障害による運動機能障害と診断され、2022年に主演が決まっていたミュージカル『CHICAGO』を降板。ここ数年、難病や持病に悩まされていた。

12年にスタートしたテレビ朝日系の人気ドラマシリーズ『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』でトップ女優の座を不動のものにした米倉は、20年3月にデビュー以来所属していた『オスカープロモーション』を退所し、個人事務所「Desafio」を設立。独立後の事務所運営に難儀している様子も伝わっていた。

「独立後、オスカーのマネジメント担当の男性が合流していますが、一昨年、方針を巡って米倉と対立し、退社したと言われています。その後、新たなマネジャーが加わっていますが、運営がうまくいっていないのではという噂が聞こえていました」（大手芸能プロ関係者）

体調不良説が根強い中、ある怪情報が流れているという。

「真偽のほどは定かではありませんが、米倉が8月下旬に発生したあるトラブルに巻き込まれたのではないかという話も聞こえています。なぜなら、その関係者の一人と米倉が親しかったと言われていたからです。その事件以降、米倉の発信が止まり、次々に予定されていたイベントに欠席しています。本人の肉声がないため、疑惑は深まるばかりです」（芸能ライター）

米倉はファンを心配させないためにも、1日も早く現在の状態を明らかにすべきだろう。

（本多圭／芸能ジャーナリスト）

