この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「TikTokやるなら絶対やるべき。最新機能『Smart+※旧SPC』について解説！」が公開され、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が登場。話題の最新TikTok広告運用手法『Smart+（※旧SPC）』について、自身の経験や見解を交えた熱のこもった解説を行った。



冒頭で「ターゲティングを設定しないってことだ。動画とテキストを入れるだけで配信ができちゃうのがメリット」と説明。「今までは広告グループごとにターゲティングも入札も1つずつ設定して…と手間だった。だけど“Smart+”は、広告グループ”自体をなくし、入稿やターゲティングの工数が大きく減る画期的な形」と最新仕様を明かした。その上で「今やTikTokでも“P-MAX”や“ASC”のような自動最適化が進んだ。“Smart+”はまさにそのスマートバージョン」と語る。



“Smart+”導入の具体的メリットとして「最大の利点は“手間が省ける”こと。例えば、動画やテキストの組み合わせの中で反応の悪いものは自動で停止し、一番効果が高かったものだけ残してくれる」と解説。「この仕組みで以前化粧品案件のCPA（顧客獲得単価）が通常1万円から8000円台まで下がった」と実例も紹介し、「浮いた運用時間を『商品企画やコンテンツ強化など本質的な部分に回せる』のが嬉しい」と現場目線で語った。



一方で、「自動化が進むことで『どこに配信されているか分からず怖い』という不安もあるが、入稿や最適化がスマートになり“張り付き工数”から解放されるのは革命的」と強調。ただし、「デメリットもあり、初動では必ずしも最適化が効かない場合もある。特にリード獲得の場合、求める質を人間がしっかり設計しなければ、全く違う成果になりかねない」と注意点も忘れなかった。



さらに「TikTokは結局ショート動画の品質に左右される。“Smart+”なら何でも成果が出るわけじゃないので、動画作りの工夫は引き続き重要」と独自の見解を披露。動画の終盤では「運用のスマート化で投稿にかける時間が増えれば、挑戦の価値は十分。ちょっとしたデメリットはあるが、ぜひ試してみてほしい」と視聴者に呼びかけ、最新手法活用の提案で動画を締めくくった。