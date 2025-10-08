

今シーズンのドジャースはバレンズエラを追悼する「34」の喪章を左上腕につけて戦っている photo by Getty Images





後編：大谷翔平とバレンズエラ

1981年にドジャースで鮮烈なメジャーデビューを飾ったフェルナンド・バレンズエラは、多様な街・ロサンゼルスや分断していたラテン系コミュニティをひとつにする存在となり、その後のドジャースの国際化路線にも大きな影響を及ぼした。

10月22日に１周忌を迎えるバレンズエラは、いかに現在につながるドジャースのDNAを作り替えたのか。そして現在の大谷翔平はその系譜を受け継ぎながら、なぜ多種多様な人間から支持されるのか。「ロサンゼルス・タイムズ」紙のベテランコラムニスト、ディラン・ヘルナンデス記者の考察も踏まえて考えてみたい。

【孤立した多文化都市になる背景】

『ロサンゼルス・タイムズ』紙のコラムニスト、ディラン・ヘルナンデス記者は、ロサンゼルス市とドジャーススタジアムの関係について、興味深い視点を示す。

「実況アナウンサーのビン・スカリーが言っていたんです。ドジャースとともにニューヨークからロサンゼルスに移ってきたとき、最初に感じたのは"この街には中心がない"ということだった、と。実際、ロサンゼルスは広大なエリアに人々が分散して暮らしている。そんななかで、ドジャーススタジアムが次第に"街の中心"のような場所になっていった、と。特にバレンズエラの活躍によって、あらゆる人種の人が安心して足を運べる場所になった」

その象徴が、今季も変わらぬ圧倒的な観客動員数だ。ドジャースタジアムは今シーズン、通算400万人動員を達成。2013年から実に12年連続で、メジャー30球団のなかで1位である。

「例えばミズーリ州のセントルイスに行くと、街にはアフリカ系やラテン系の人がたくさんいるのに、球場に来るのはほとんど白人ばかり。一方でドジャースタジアムは、多人種が自然に集まる場所です。誰でも来ていい、それがこの球団の成功の理由だと思います」

ドジャースはバレンズエラの成功以後、さらに国際化に対して積極的になった。1987年には、MLB球団として初めてドミニカ共和国にベースボールアカデミーを設立。さらに韓国にもスカウトを派遣、朴賛浩（パク・チャンホ）という才能を発掘した。チームを強くするだけでなく、野球を通じて世界とつながり、ビジネスとしても成功を収める。それがドジャースのDNAとなったのだ。

ロサンゼルスに暮らしたことのある人ならわかるだろうが、この街は、世界中から人々が集まっているにもかかわらず、必ずしも互いに混ざり合ってはいない。ヘルナンデス記者は続けて、こう説明する。

「ニューヨークでは多くの人が地下鉄で通勤します。自然と人種も階層も混ざり合う環境がある。でもロサンゼルスは車社会。みんな自分の車で移動するから、人と関わる機会が圧倒的に少ない。しかも、それには歴史的な理由があるんです。実は、ロサンゼルスではかつて自動車会社が鉄道を買い取って、誰も電車に乗れないようにしてしまったんです」

それがいわゆる「レッドカー陰謀事件」と呼ばれる出来事である。1930年代から1950年代にかけて、ロサンゼルスでは「パシフィック電鉄」という赤い車体の路面電車（レッドカー）が街中を縦横に走っていた。全盛期には路線網が1000マイル（約1600キロ）を超え、全米最大の電車ネットワークを誇った。しかし戦後、この電車網は急速に姿を消していく。

衰退の裏には、自動車業界と石油業界の思惑があった。ゼネラルモーターズ（GM）、ファイアストン・タイヤ、シェブロンなどの大企業が「ナショナル・シティ・ラインズ」という会社を通じて各地の電鉄会社を買収し、路面電車を廃止してバスへと置き換えた。その結果、街の交通手段は完全に自動車中心となり、人々の生活空間は分断された。

この「車社会」が、ロサンゼルスをほかの都市とは異なる、孤立した多文化都市にした。多様な民族が共存していながらも、日常生活で交わる機会は少ない。それがこの街の現実であり、同時に、そんな分断を越えて人々の心をひとつにしているのが、今の大谷なのである。

【SNSを通してより広く伝わった大谷の魅力】

それにしても、なぜロサンゼルスの人々は、言葉の壁があるにもかかわらず、これほどまでに大谷を応援するのだろうか。ヘルナンデス記者は、その理由をこう分析する。

「SNSの存在がすごく大きいと思います。彼はまだ英語が流暢ではないし、言葉でのコミュニケーションは限られている。でも、彼の表情は本当に豊かですよね。たとえば、ダグアウトでチームメイトをからかったり、打席で内角球に思わず顔をしかめたり――そういう瞬間がＸやインスタグラムで何度も拡散されている。言葉で説明しなくても、感情がそのまま伝わってくる。ファンは彼の感情がわかると感じ、距離が近くなるのです」

英語を話せなくても、誠実さやユーモア、そして純粋に野球を楽しむ姿が、自然と万人に届いている。

「彼は二刀流という特別な挑戦をしているうえに、プレー中の表情がいつも明るい。心から野球を楽しんでいるのが伝わる。コービー・ブライアントがレイカーズに入ってきたときもそうでした。彼はいつも笑顔で、バスケットを愛しているのがわかった。マジック・ジョンソンも同じタイプです。そういう楽しさが伝わる選手は、ファンの心をつかむのです」

さて2026年にはサッカーのワールドカップ、2028年には五輪が開催されるロサンゼルスは世界を代表する大都市だ。しかしながらその裏側では深刻な社会問題を抱えている。

ヘルナンデス記者は、ロサンゼルスの現状について説明する。

「家賃の高騰で、ホームレスの数がものすごく増えている。ミドルクラスの人たちも、"自分だって少し運が悪ければすぐに転落する"という危機感を持っている。実際、この40年間、中間層の賃金はほとんど上がっていない。仕事で成功しているように見える人でさえ、明日リストラされるかもと不安を抱えている。さらにAIの進化で、ミドルクラスの職そのものが消えるかもしれない。みんな、将来に希望を持ちにくくなっているのです」

経済的な停滞、格差の拡大、そして孤立。ロサンゼルスでは多くの人々が現実の厳しさを突きつけられている。そんななかで、唯一の"光"がドジャースだとヘルナンデス記者は言う。

「今のロサンゼルスは全体的に暗いムード。そんななかで、ドジャースだけが人々を笑顔にしてくれる。だから、僕の書くコラムへの反応も、10年前、15年前とはまったく違うんです。以前は"チームの内幕を知りたい"という読者が多かった。でも今は、内幕を暴くような批判的な記事を書くと"そんなのは読みたくない"という反応が返ってきます」

実際、数年前に読者から、あるメールが届いた。そこには「離婚していて、子どももいない。仕事もうまくいかず、唯一の楽しみが毎晩ドジャースの試合を見ることだった。でもあなたの記事を読んで、好きな選手が嫌な人間だと知って、楽しみがひとつ減った」と綴られていた。現実の厳しさを前に、人々が野球に希望を求めている。その希望の象徴が大谷だ。

「大谷はすごいですよ。まるで漫画の世界みたいに、信じられないことを実現してしまう。彼を見ていると、不可能なんてないんだと思えてくる。彼を見て力をもらう人が本当に多いんです」

1981年のバレンズエラは、ドジャースという球団のDNAを作り替えた。今、大谷は、それを継承し、多文化共生社会ロサンゼルスに生きる人々に、再び"夢を見る力"を取り戻させている。