フジテレビが満を持してスタートさせた連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう（以下『もしがく』）」。三谷幸喜の脚本による民放GP帯では25年ぶりとなる連ドラで、主演の菅田将暉はじめ二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波、菊地凛子、小池栄子、市原隼人、井上順、坂東彌十郎、小林薫、冒頭のナレーションは渡辺謙……とキャスティングは超豪華。ところが、初回視聴率はわずか5・4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯：以下同）だった。一体どうしてしまったのか。

「もしがく」は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇。三谷の自伝的要素を含んだオリジナルストーリーという触れ込みだった。民放プロデューサーは言う。

「初回のギャラだけで1500万円は使っていそうな豪華キャストはもちろん、84年の渋谷を再現した巨大なオープンセットまで作りましたからね。今期のフジは、ドラマはこれ一本に賭けていたイメージでした」

他を見渡すと、月9「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」はSeason5とはいえ今期の主演は沢口靖子、「海猿」の二番煎じのような火曜夜9時「新東京水上警察」の主演は佐藤隆太、木曜夜10時「小さい頃は、神様がいて」は北村有起哉が連ドラ初主演と、失礼ながら豪華とは言いがたい。

「これまで脇役ばかりだった北村さんにスポットを当てるのはいいことですが、どれだけの俳優がフジのドラマに出演することを渋っているか、それを物語っているかのようです」

それに比べると「もしがく」は、よくぞこれだけ集めたものだ。

クドカンぽい

「やはり“三谷幸喜作品”だからでしょう。三谷さんといえば、フジでは『振り返れば奴がいる』（1993年＝織田裕二、石黒賢）に始まり、『古畑任三郎』シリーズ（94年〜08年＝田村正和）、『王様のレストラン』（95年＝9代目松本幸四郎）、『総理と呼ばないで』（97年＝田村正和）など視聴率20％超は当たり前のヒット作を連発、視聴率王でした。NHKの大河ドラマでも『新選組！』（04年＝香取慎吾）、『真田丸』（16年＝堺雅人）、『鎌倉殿の13人』（22年＝小栗旬）の3作を成功させ、映画も『THE 有頂天ホテル』（06年＝役所広司）や『清須会議』（13年＝同前）などをヒットさせています。三谷さんのかけ声なら、役者はみな喜んで馳せ参じるでしょう」

ドラマのオープニングではカセットテープが大写しになり、昭和59年の渋谷スクランブル交差点の映像から始まった。これらの当時の映像はエンディングに【映像協力 チ・ン・ピ・ラ】とあるように、84年に公開された柴田恭兵とジョニー大倉がW主演した名作映画からの抜粋のようだ。ちなみに、同映画の製作者にはフジの前相談役・日枝久氏が名を連ねている。

「当時のアングラ小劇場にありがちな熱血で横暴な演出家を菅田将暉が演じ、彼が劇団から追放されるところから物語がスタートします。すると、舞台はWS劇場に移り、ダンサーの小池栄子が踊り出す。この時点で昨年7月期に同じ枠で放送された宮藤官九郎・脚本の『新宿野戦病院』を思い出しました。新宿歌舞伎町と渋谷の裏町という違いはあるものの、場末っぽい雰囲気は三谷作品と言うよりクドカンぽい感じがしました」

菅田が吐き出す昭和の暴言も、クドカンの「不適切にもほどがある！」（TBS・24年1月期）を彷彿させた。

25年前に数字は取れなくなっていた

「ひとりぼっちになった菅田が劇場に併設されたぼったくりバーで二階堂ふみに出会いストーリーが進み出すのですが、菅田と二階堂だけでも豪華なのに周囲の配役が濃すぎて話が頭に入ってきませんでした。三谷さんがモデルという放送作家に神木隆之介、神社の巫女に浜辺美波、この2人は23年前期のNHK朝ドラ『らんまん』と、同年公開の映画『ゴジラ-1.0』の主役とヒロインです。さらに、浜辺の父親役の神主には大河『鎌倉殿の13人』で人気になった歌舞伎俳優・坂東彌十郎、小池と同じ踊り子にはアンミカ、劇場の用心棒に市原隼人、ジャズ喫茶のマスターに小林薫と存在感ありすぎの脇役がずらっと並ぶ。加えて、劇場の客引きが井上順、テレビにちょこっと登場する芸人役は堺正章と、グループ・サウンズのザ・スパイダースの名コンビ。その上、冒頭でシェイクスピア作品の名言を語るのは渡辺謙。さらに、主題歌は世界のYOASOBIですからね」

日曜劇場「VIVANT」（TBS・23年7月期）にも劣らぬ豪華ぶりだ。そんな「もしがく」の初回視聴率は、なぜ5・4％しか取れなかったのか。

「いくら視聴率が上がらない今でも、キャストへの期待とご祝儀で二桁、最低でも7〜8％は取りたかったでしょう。でも、民放で最後の連ドラとなった25年前の『合い言葉は勇気』（フジ＝役所広司）は初回こそ15・9％でしたが、第6話では7・4％にまで落ちましたからね」

民放ではすでに、数字が取れなくなっていたということだろうか。

わざとわかりにくくした？

「三谷さんはその後、民放に見切りをつけたわけではないのでしょうが、NHKの大河ドラマに移りました。大河は全50話、連ドラの1クールは全10話程度ですからね。三谷さん自身、『大河の5分の1で、勝算のあるテーマを考えた』と答えていましたから、話数の少ない連ドラを意識したことは間違いないでしょう。ただし、NHKとは違い、視聴率を取ってなんぼの民放GP帯。そのブランクを意識しているのかどうか。視聴者にウケているのか、ついてきてくれているのか、それを振り返ることを怠って、視聴率の1％くらいどうでもいいなんて思っていないか……」

三谷自身の変化も気になるという。

「彼は22年4月から報道番組『情報7daysニュースキャスター』（TBS）の総合司会になりました。テレビを作る側が出る側に回ると、スタンスが狂うとことがよくあります。相撲取りがバラエティに出るようになって人気者になると、負けが込みだすのと一緒。出る側に回ると実力が発揮できなくなることがあるんです」

さらに、気になるセリフもあったという。

「菅田が劇団員や二階堂に対して吐いた『笑いなんか必要ない。なんでわかりやすい方向に行きたがるのか！』『芝居はわからなくていいんです。理解しなくていい、感じてくれれば』と言うセリフです。ひょっとして三谷さんの本音かもしれません。あえてわかりにくくしているのかも……」

まだ初回が放送されたばかりである。今後どう収拾をつけていくのか楽しみだ。

