【葬送のフリーレン】ハロウィンメニュー＆釜飯！ “天体観測” な「ORBcafeコラボカフェ」第二弾
TVアニメ『葬送のフリーレン』× ORBcafe コラボカフェ第二弾開催決定！ 可愛らしいちびキャラビジュアルグッズや、ハロウィン限定メニューなどを楽しもう。
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。2021年には「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」の新生賞を受賞し、さらに「第69回（2023年度）小学館漫画賞」受賞、「第48回講談社漫画賞」で少年部門を受賞。そして現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3000万部を突破！ ますますの盛り上がりを見せている。
そんな『葬送のフリーレン』をテーマにした「ORBcafe」とのコラボカフェが、2025年10月7日（火）より開催決定！
今回のテーマは「天体観測キャンプ」。焚き火や星空をコンセプトにした特別メニューやグッズを通じて、作品の世界観と季節感を融合させた特別なひとときをお届けする。
気になるメニューはハロウィン限定の「フリーレンとフェルンのハロウィンパフェ」にご注目。10月18日〜31日までの限定メニューとなっており、ハロウィン衣装を身にまとったフリーレンとフェルンのイラストが楽しめるブロマイドが1枚プレゼントされる。
「峠の釜めし」とのコラボレーション釜飯も見逃せない。
フリーレンは「肉盛り釜めし」、フェルンは「鮭ソテー釜めし」、シュタルクは「ハンバーグ釜めし」を展開。
それぞれの好物やイメージに沿った「峠の釜めし」を味わうことができ、オリジナルコラボ掛け紙が付属、さらに1点ご購入ごとにクリア色紙がランダムで1枚プレゼントされる。3点以上ご購入で「釜敷」が1枚プレゼント！
また、ドリンクメニューにはストロータグがランダムで1枚付属。
『葬送のフリーレン』の魔法の世界観が味わえる、幻想的なビジュアルのドリンクもご賞味あれ。
ほかにも本コラボのために新規の描き起こしイラストが登場するほか、昨年ご好評をいただいた第一弾のハロウィン描き起こしイラストも復活！ 新たなグッズとしてラインナップされる。
本コラボデザインのちびキャラが楽しめる缶バッジやアクリルスタンドなどのほか、ハロウィンデザインのチェキ風カードやアクリルキーホルダーなども登場。
店舗限定のミニゲーム「ガラガラ抽選」では場面カットフィルムカードが手に入るほか、等身大キャラパネルもラインナップ。
グッズも豊富にお楽しみいただける。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
