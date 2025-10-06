「このたびはお騒がせして、申し訳ございませんでした……」

【写真】店舗の判断で顔を隠したか、リチャードの顔面に貼られた「値札」

10月6日の午後2時過ぎ、警視庁三田署から釈放された『Aぇ！group』草間リチャード敬太（29）は、待ち構えた報道陣に深々と頭を下げた。目に浮かべた涙は何かを訴えたかったのかーー。

2024年5月にデビューした、STARTO ENTERTAINMENT所属の5人組グループ『Aぇ！group』。アフリカ系アメリカ人を父に持つハーフで、デビュー前より日本テレビ系『ザ!鉄腕!DASH!!』のDASH島に尽力し、TOKIOと共に身体を張ってきた肉体派でも知られるリチャード。

そんな人気者が、10月4日早朝に新宿のビル1階エントランス付近で下半身を露出した、公然わいせつ容疑がかけられている。現場を目撃した男性に110番通報され、駆けつけた警察官によって身柄を確保された。

にわかに信じがたい人気アイドルが晒した醜態。しかし事件から2日、SNS上では、

《下半身露出したのはダメだけどなんか嵌められた気がする。リチャの涙なんかいたたまれないよ。》

《草間リチャード敬太の件、あれ100%ハメられたなって思ってるの俺だけ？》

《リチャードはめられたんかな 2丁目だけに、、、ではなく 完全に待ち構えたアングルの動画だもんね 友達と思ってたヤツに服持って逃げられたとか、そんな動画だな》

ファンだけでなく、一般ユーザーからも「嵌められたのでは?」との擁護論が浮上している。その根拠としているのが、リチャード逮捕後、瞬く間にSNS拡散されている「動画」の存在だ。

キョロキョロと誰かを探す男性

わずか9秒ほどの動画に収められているのは、雑居ビル入り口からひょっこりと顔を出して外の様子を伺う「男性」の姿。黒いキャップをかぶってマスク姿で変装しているように見えるが、顔から下は白い靴下のみを履いた裸だ。

まだ薄暗いひと気のない路上に身を半分乗り出しては、キョロキョロと周囲を見渡している男性。そんな怪しげな行動を、少し離れた場所からスマホカメラで撮影した、まるで裸の男性が出てくるのを待ち構えたような動画。

また映像の左側部分が少しぼやけていたことから、“ターゲット”に気づかれぬように手か何かでカメラを隠しながら撮影したようにも思える。この動画の男性がリチャード本人と勝手に認識されて、SNS上で「ハメられた説」が起きているわけだ。

二丁目事情にも詳しい芸能ライターに動画を確認してもらうと、

「動画に映っているのは新宿二丁目で、その界隈では有名な老舗バーも入る雑居ビル。たしかにリチャードが下半身を露出したとされる“新宿二丁目”とも一致します。身柄を確保された際は酔っていたとのことから、ビルに入るバーで飲酒していた可能性もありますね。

とはいえ動画内の男性の挙動を見ると、路上で意図的に通行人に裸を見せつけようとしたわけではなく、エントランスから誰かを探しているようにも見えます。もしかしたら一緒に飲んでいた、もしくは待ち合わせていた“相手”がいなくなった、戻ってこないことで外に出てしまったのでは」

肩にかけていた「白いタオル」

なるほど、もしも動画に映っている“男性”がリチャード本人ならば、たしかに状況から「ハメられた説」が浮上するのも頷けよう。また同ライターによると、この界隈のバーでは「裸」をドレスコードとする“イベント”も珍しくはないとも。

それでも「アウト」はアウトだ。

「男性は白いタオルを肩にかけています。つまりリチャードとするなら、下半身を隠せないような切羽詰まった状況ではなく、警察官に現地で事情を聞かれた時は服を着ていたことから、自らの意思で裸になっていたことが裏付けられます。

この時点で、すでに通報リスクはあるわけで、たとえ“嵌められた”としても露出の言い訳はできませんし、やはり軽率な行動だったと言わざるを得ませんね」

ハメを外した代償は大きかったようだ。