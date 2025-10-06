カルビー「じゃがりこ」30周年記念フレーバー『じゃがりこ ベーコンバター醤油味』10月6日発売

カルビーは、「じゃがりこ」30周年限定フレーバー『じゃがりこ ベーコンバター醤油味』を10月6日(月)より全国のコンビニエンスストアで期間限定発売する。2026年6月中旬に終売予定。オープン価格で、税込200円前後。

「じゃがりこ」は1995年10月に新潟県で発売され、約2年半をかけて全国展開したロングセラーブランド。2025年10月に発売30周年を迎える。

発売当初からほとんど製法は変えずに、「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」などの定番商品や、期間限定商品を数多く発売している。

「じゃがりこ」の前身「じゃがスティック」(1994年発売)

〈ファンと共に作った「ベーコンバター醤油味」〉

今回の新商品は、ファンサイト“じゃがりこ探検隊”の会員と共に新商品の開発をスタート。たくさんの候補案の中から「きんぴらごぼう味」や「酢豚味」など12案に絞り込み、全国投票7,617件の結果から「ベーコンバター醤油味」に決定。試食イベントを経て約1年をかけて開発された。

『じゃがりこ ベーコンバター醤油味』は、ベーコンのうま味と香ばしい醤油をまろやかなバターが包み込んだ味わいが特徴。ベーコンをイメージしたスモーキーピンクのパッケージには、紙吹雪やクラッカー、30周年ロゴをあしらい、お祝い感を演出している。

30周年ロゴ

また、発売30周年を記念して、定番フレーバーの「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」「九州しょうゆ味」「明太チーズもんじゃ味Lサイズ」の6種類が、30周年ロゴ入りの特別パッケージに切り替わる。2025年10月中旬以降、順次登場予定。

30周年ロゴ入り特別パッケージ

noteのカルビー公式アカウントでは、「じゃがりこ」開発秘話が公開されている。

■カルビー公式note 「じゃがりこ」開発者が語る始まりの物語

■じゃがりこ30周年記念特設サイト