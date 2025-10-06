「カグラバチ」表紙＆巻頭カラー！ 「週刊少年ジャンプ 2025年45号」本日発売
【週刊少年ジャンプ 2025年45号】 10月6日 発売 価格：310円
集英社は10月6日、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年45号」を発売した。価格は310円。
表紙と巻頭カラーにはマンガ「カグラバチ」が登場。また、センターカラーには「僕とロボコ」と「あかね噺」「ハルカゼマウンド」が掲載される。なお、今週の「ワンピース」は休載となる。
なお、次号「週刊少年ジャンプ 2025年46号」は10月14日発売予定。次号では「逃げ上手の若君」が表紙および巻頭カラーで登場するほか、今週休載した「ワンピース」も掲載される。
週刊少年ジャンプ45号本日発売📚- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) October 5, 2025
連載2周年突破&人気投票開催❗️2号連続カラー第2弾❗️
表紙&巻頭カラーは『カグラバチ』🎉
センターカラーは『僕とロボコ』『あかね噺』『ハルカゼマウンド』‼️
※今週の『ONE PIECE』は休載します
電子版👇https://t.co/4LqNsJ9bam pic.twitter.com/TWM6nSnRFd