【週刊少年ジャンプ 2025年45号】 10月6日 発売 価格：310円

【拡大画像へ】
　集英社は10月6日、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年45号」を発売した。価格は310円。

　表紙と巻頭カラーにはマンガ「カグラバチ」が登場。また、センターカラーには「僕とロボコ」と「あかね噺」「ハルカゼマウンド」が掲載される。なお、今週の「ワンピース」は休載となる。

　なお、次号「週刊少年ジャンプ 2025年46号」は10月14日発売予定。次号では「逃げ上手の若君」が表紙および巻頭カラーで登場するほか、今週休載した「ワンピース」も掲載される。