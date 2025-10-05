ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤â¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡¡ÁíºÛÁª¡¦¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡ÈÇÔËÌ¡É¤ÎÍ¾ÇÈ¡Ä¡Ø´¶¼Õº×¡Ù¤Ç¤Î·»¡¦¹§ÂÀÏº¤ÎÈ¯¸À¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡10·î4Æü¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬¡¢½©¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®Àô¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï12Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤µ¤ó¤«¤é¡Ø²¿¤«¤·¤é¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¤¢¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿ô»þ´ÖÁ°¤ËÁíºÛÁª¤Î³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤ÎÄï¤Ç½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬ÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¼ÇÏÉ¾¤Ç¤Ï¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤ÎÅöÁª¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï·èÀïÅêÉ¼¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ËÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÁíÍý¤ÎºÂ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÇÔÀï¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢·»¤Î¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¶»Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø´¶¼Õº×¡Ù¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÁíºÛÁª¤Ë¿¨¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Äï¤ÎÇÔÀï¤Ë¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¿´¶¤Ê¤Î¤«¡Ä¡ÄÆù¿Æ¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¡¢¤³¤Î¹§ÂÀÏº¤ÎÈ¯¸À¤òµ¡¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÆù¿Æ¤Î¶»Ãæ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤â¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¡Õ
¡Ô°ìÈÖ¥Û¥Ã¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§ÍÍ¤¬°ìÈÖ²ò¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¸þ¤ÉÔ¸þ¤¤â¡£¡Õ
¡Ô»¶¡¹»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤Î¤³¤Î·ë²Ì¤À¤«¤é¤Ê¤¡¡£°Â¿´¤·¤Æ¤ë¤Î¤ÏÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤À¤±¤ä¡Õ
¡¡X¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡¢¿Ê¼¡Ïº¤ÎºÊ¡¦ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡¢²È»ö°é»ù¤òÉ×¤ÈÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿ÂìÀî¤µ¤ó¡£2019Ç¯8·î¤Ë¾®Àô¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿ÂìÀî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡ØÀ¯¼£²È¤ÎºÊ¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¡¢¾®Àô»á¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÁªµó¶è¤Ê¤É¤Ë¤ÏË¬¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¤â¡È¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¡É¤ò´Ó¤¤¤¿¤È¤«¡£ÂìÀî¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÆ°Êª°¦¸î³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¼ÂºÝËÜ»ï¤Ï¡¢10·î3Æü¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÅê³«É¼Á°Æü¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«7»þ¤´¤í¤ËÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¼«Âð¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ä¹ÃË¤òÍÄÃÕ±à¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¡¢Ä¹½÷¤È¤È¤â¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¿Ê¼¡Ïº»á¤ÈÂìÀî¡£Âç°ìÈÖ¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤â²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Ë¡¢ÂìÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À»Ò°é¤Æ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Î³«É¼·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¡£ÁíºÛÁª¤Ë¼¡²óÎ×¤à¾ì¹ç¤Ï¡¢°ã¤¦°ÕÌ£¤Ç²ÈÂ²¤ò¥Û¥Ã¤È¤µ¤»¤¿¤¤¤À¤í¤¦¡£