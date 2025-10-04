上田綺世のゴール“無効判定”にファンペルシー監督も困惑…「審判はハーフタイムに申し訳ないと言ってくれた」

フェイエノールト（エールディビジ）のロビン・ファンペルシー監督が、日本代表FW上田綺世のゴール取り消しについて言及した。

UEFAヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第2節でプレミアリーグのアストン・ヴィラと対戦したフェイエノールトは、0-2で敗戦。

同試合では、0-0で迎えた前半31分に右コーナーキックから上田がヘディングシュートで相手ゴールラインを割ったが、審判はオフェンス側のファウルを取り、得点を認めなかった。

試合後、『TNT Sports』のインタビューに応じたファン・ペルシー監督は「あれは明らかに私たちのゴールだった。審判はハーフタイムに私に申し訳ないと言ってくれたんだ」と、やり取りを明かした。『The Sun』が伝えた。

「『何もなかったはずなのに、何が起きたのか説明してもらえますか』と私は彼に尋ねた。すると彼は『ごめんなさい』と言ったんだ。彼は誰かがブロックされたと思ったようだが、何度か謝っていた。残念だよ。試合に大きな影響を与えてしまった」

EL2連敗となったフェイエノールトは敗退圏内の34位に転落。次節のELは、エールディビジ2試合を挟んだ24日にギリシャ1部のパナシナイコスをホームに迎える。