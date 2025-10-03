冬限定「爽 生チョコinバニラ」、毎年登場待ち望むファンの声を受け今年も

ロッテは10月6日から、冬限定「爽 生チョコinバニラ」を発売する。価格は194円（税込み）。



「爽 生チョコinバニラ」は、微細氷入りで、満足感のある味わいと口の中を洗い流すようなすっきりした後味の「爽」の冬限定商品。毎年登場を待ち望む多くのファンの声を受け、今年も発売する。



くちどけの良いバニラアイスに、とろっとした生チョソースをミルフィーユ状に充填。どこを食べても絶妙なバランスで楽しめる。



生チョコはエクアドル産カカオ豆使用のカカオマスを採用（製品中1％）。華やかなカカオの香りと軽やかな食感を両立した。内容量185ml。発売地区は全国。