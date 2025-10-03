¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×25ºÐ½÷À¤ÎÇº¤ß¤Ë¹È¤·¤ç¤¦¤¬°ðÅÄ¤¬¶Ã¤¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ó¤Î¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤±¤ëÎø°¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÁêÃÌ¤Ë¶Ã¤¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×25ºÐ½÷À¤ÎÇº¤ß
¡¡10·î3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤ËBALLISTIK BOYZ¤Îº½ÅÄ¾¹¨¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢25ºÐ¤Î½÷À¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Êý¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤ÆÉÕ¤¹ç¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï25ºÐ¡¢Èà¤Ï26ºÐ¤Ç¤¹¡£ÆâÌÌ¤Ï¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Ç»ä¤ÎÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¹¡£³°¸«¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤À¡£
¡¡ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡Ö²¿²ó¤«²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îø°¦´¶¾ð¤¬¼«Á³¤È¤ï¤«¤º¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¸ß¤¤¾ÍèÅª¤Ë·ëº§¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¦ÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤éÊÌ¤ì¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Â°×¤Ê¹Í¤¨¤¸¤ã¥À¥á¤À¤è¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¸«¤¬¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¡¢º½ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤â·ë¹½°ìÌÜ¤Ü¤ì¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤¿ÌÜ¤«¤éÆþ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤³¤¬¤Ê¤¤»þÅÀ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤«¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¼«¿È¤ÎÎø°¦´Ñ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ðÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¤ó¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¸å¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÎø°¦´Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶Ã¤¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¡£RIHO¤¬¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Ç¤â¤³¤Î¿Í¤Á¤ç¤Ã¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ó¤À¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢°ðÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿¿ÌÌÌÜ¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ï1¸Ä¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡ÖÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤éÊÌ¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨Êý¤¸¤ã¥À¥á¤À¤è¤Ê¡Ä¤È¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤ÊÎø°¦¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ó¤Î¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ë»ÑÀª¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£