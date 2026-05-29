MLB公式が発表した打者パワーランキングの最新版MLB公式サイトは28日（日本時間29日）、最新の打者の「パワーランキング」を発表した。1位にはコービン・キャロル外野手（ダイヤモンドバックス）が選ばれ、OPSメジャートップのヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）が2位に入った。一方でア・リーグ最多20本塁打の村上宗隆内野手（ホワイトソックス）が“まさかの圏外”。米ファンも困惑している。定期的に発表されるパワ