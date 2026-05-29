ムーキー・ベッツ内野手（３３）が一部アンチファンからのコメントに神経をとがらせ、自分のＳＮＳアカウントを削除したことが波紋を広げている。腹斜筋の負傷から復帰し、徐々に結果を残してきたとはいえ、まだ２２試合の出場で打率１割８分２厘、６本塁打、１５打点。物足りない数字が並ぶことで一部のファンから誹謗中傷が届き「最悪だよ」とこぼしていたが、そんな中で米メディア「ドジャースネーション」がインスタグラムで