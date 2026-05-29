中東情勢の影響が広がるなか、6月の食品値上げは1000品目を超えました。昭和産業や日清オイリオ、J-オイルミルズはキャノーラ油などの一部の食用油を値上げします。中東情勢の悪化や円安進行が原材料価格を押し上げたためで、わずか2カ月間での再値上げです。また、明星は袋麺など、明治はプロテイン、カルビーはポテトチップスなどで、一部商品の価格を引き上げます。6月の食品値上げは1078品目に及び、前の月の13倍と大幅に増加