当時17歳の女子高生Aさんを北海道旭川市の景勝地「神居古潭」の吊り橋から転落死させたとして、殺人罪などで起訴されている内田梨瑚被告（23）だが、「殺意はなく、（Aさんを）橋から落下させてもいない」と主張している。5月26日に旭川地裁で行われた第2回公判では、共犯とされる小西優花受刑者（21）の供述調書が証拠として提示された。【写真】自撮りする内田被告。有名ラッパーとの2ショットや、不倫疑惑が報じられた警部補X