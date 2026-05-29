タレントの深田えいみ（28）が28日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。自身の本名や“全盛期”の年収を明かした。深田は18歳の時にセクシー女優「天海こころ」としてデビューしたが売れず、美容整形手術を経て2018年に「深田えいみ」として再デビューした。仕切り直し後の1本目は「めちゃくちゃ売れた」といい、事務所から「えいみちゃん凄いよ、家を買えるレベルで売れたよ」と言われるほどだった。