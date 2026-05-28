健康で長生きするには、どうすればいいのか。東京慈恵会医科大学の松藤千弥学長は「体内のポリアミンという物質が減ると、細胞の老化が進むことがわかっている。進行すると、体の老いに繋がる。ポリアミンを豊富に摂り入れるには、食材や調理法を適切に選ぶことが重要だ」という――。※本稿は、松藤千弥『あなたの中でいつの間にか進んでいる「老い」に負けない食事術』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com