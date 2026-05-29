◇ファーム・リーグ巨人―阪神（2026年5月29日Gタウン）巨人・石井琢朗2軍監督（55）が退場となった。1―1の4回2死。岡田の右翼ポール際への大飛球が一度は本塁打と判定された。これに阪神の平田2軍監督が抗議。審判が協議した結果、ファウルに覆った。これに対し石井2軍監督が猛抗議。5分を超えたため、退場処分を受けた。