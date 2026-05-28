エム・ピー・ソリューションは5月28日、「飲料自販機における決済利用状況」に関する調査の結果を発表した。調査は2026年3月27日〜4月4日、過去1年以内に飲料自販機利用経験がある、東京都在住の15歳〜69歳の男女600人を対象にインターネットで行われた。○飲料自販機を利用する際、最もよく利用する決済方法飲料自販機で最も利用する決済方法は、キャッシュレス決済が69.2%となり、前回調査(70.2%)に引き続き約7割という高い水準