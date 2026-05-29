人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』を原案とする初のアイススケートショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』が、10月3日、4日の2日間にわたって、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催される。それに先立って、出演者、キービジュアルが公開された。【画像】『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』に出演する坂本花織本作では、国内外のアイスショーで活躍するトップスケーター8人が、“刀剣男士”を演じる。三日月宗