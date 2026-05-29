全面刷新されたアサヒビールの「スーパードライ」アサヒビールは29日、主力ビール「スーパードライ」を全面刷新すると発表した。第三のビール「クリアアサヒ」は麦芽比率を引き上げ、通常のビールとして発売する方針も公表。10月の酒税改正でビール類の税率が統一化されることへの対応で、発泡酒を含め商品の出荷価格も改定する。スーパードライは2022年以来、2回目の全面改良になる。麦芽比率を高めて飲みごたえを向上させる