プロ野球の元広島・羽月隆太郎氏（26）のSNSでの発言を巡り、元プロ野球選手の高野圭佑氏（34）が「ええ加減にしろよ」などと批判した。「私を含め6人が同じ人物から購入していました」 通称「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した医薬品医療機器法違反の罪で拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を受けた羽月氏は、2026年5月28日にTikTokの生配信を行い、一連の事件に関する事柄を暴露した。 冒頭でファンに謝罪した羽月氏は